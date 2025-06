Dona Onete lança videoclipe da música ‘Bagaceira’ em celebração aos seus 86 anos; veja

Dona Onete lançou, nesta quarta-feira (18), o videoclipe da música “Bagaceira” em seu canal oficial no YouTube. A faixa dá nome ao quarto álbum de estúdio da artista, lançado em 2023. O clipe celebra os 86 anos da cantora e compositora paraense e marca mais um momento significativo em sua trajetória musical.

A escolha da data reforça o hábito da artista de vincular novos lançamentos a momentos marcantes. Dona Onete participou ativamente da produção do videoclipe, do conceito à gravação, para garantir que o resultado final refletisse sua proposta para a música.

“Eu queria um vídeo que mostrasse a alegria e a diversidade das nossas festas, com a participação da comunidade, dos idosos e, principalmente, das crianças. Festa no interior do Pará é isso: tem de tudo. Tem esse zunzum todo, e eu espero que vocês gostem, assistam e vivam esse mundo com a gente”, declara a cantora.

Para o projeto, os diretores Naré e Guilherme Takshy percorreram ilhas e rios do Pará em busca dos elementos visuais e culturais descritos por Dona Onete. “Ela queria ver no clipe os bonecos, a garça, o urubu, o estandarte. Queria ver o povo dela, o interior, o barco chegando. Queria ver o Pará. A missão foi dada, e fomos atrás de contar essa história como uma grande celebração popular”, afirma Naré.

O videoclipe faz referência ao tradicional Carnaval das Águas de Cametá, no interior do Pará. A narrativa acompanha brincantes vindos do interior em direção a Belém, simbolizando a conexão entre as regiões ribeirinhas e a capital paraense. As gravações aconteceram no Rio Tentém, com a participação dos grupos Cordão da Última Hora e Bicharada do Joaba, além de cenas captadas em Belém, no Ver-o-Peso e no Barracão de São Lázaro. Estudantes da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA) também participaram do elenco.

Dona Onete aparece em cenas gravadas na casa de uma admiradora e, também, no Barracão de São Lázaro, interagindo com elementos visuais de seu repertório. Durante as filmagens, a artista compartilhou histórias e referências que ajudaram a moldar o conceito do vídeo.

A produção envolveu moradores das comunidades, artistas locais e fãs. Um grupo de dançarinas de carimbó surgiu durante as filmagens, enriquecendo as cenas de festa. “Mais do que um videoclipe, ‘Bagaceira’ é um retrato sensível da nossa festa, da nossa bagunça boa, da nossa raiz”, comenta Guilherme Takshy, diretor criativo. “É fantasia e realidade, tudo junto, como só o interior sabe fazer.”

O videoclipe está disponível no canal oficial de Dona Onete no YouTube.

*Gustavo Vilhena, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com