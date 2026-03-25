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Wagner Moura será o próximo James Bond? Ator pode estar no elenco do próximo '007'

Ator brasileiro é cotado para integrar elenco do próximo 007, previsto para 2028

Hannah Franco
fonte

Wagner Moura pode ser vilão no novo filme de James Bond; veja tudo que se sabe (JORDAN STRAUSS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ator brasileiro Wagner Moura, de 49 anos, está entre os nomes cotados para integrar o elenco do próximo filme da franquia 007. Segundo informações divulgadas pelo site RadarOnline nesta terça-feira (24), ele pode interpretar um dos vilões da nova produção de James Bond.

De acordo com a publicação, a escolha do elenco ainda não foi definida e outros atores também estão sendo considerados para o projeto. Entre os nomes citados estão Jacob Elordi, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson.

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Caso seja confirmado, Wagner Moura poderá assumir um papel de antagonista na trama, figura tradicional nos filmes da franquia. Uma fonte ligada à produção afirmou que o perfil buscado para o personagem envolve características específicas.

“O vilão de Bond precisa parecer perigoso, mas também original”, disse. Segundo a mesma fonte, atores conhecidos, mas que ainda não estejam totalmente associados a grandes franquias, costumam ser escolhidos para esse tipo de papel.

"Os estúdios às vezes buscam grandes vencedores do Oscar, mas os vilões mais eficazes costumam ser atores que o público reconhece, mas não conhece completamente", disse.

Wagner Moura ganhou projeção mundial ao interpretar Pablo Escobar na série “Narcos”. Mais recentemente, o ator também recebeu reconhecimento por trabalhos no cinema, como no filme “O Agente Secreto”. Ele também foi indicado ao Oscar em 2026 na categoria de Melhor Ator.

O próximo longa de 007 está previsto para 2028 e terá direção de Denis Villeneuve. O filme marcará uma nova etapa da franquia após a saída de Daniel Craig do papel principal. A produção ainda não divulgou detalhes sobre elenco completo ou início das gravações.

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