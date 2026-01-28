Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vozes da Amazônia ganham cena na reedição e no monólogo de ‘Marajó’, de Dalcídio Jurandir, em Belém

Lançamento de reedição do romance ‘Marajó’, clássico do autor paraense Dalcídio Jurandir, será no Teatro Experimental Waldemar Henrique, com direito à apresentação da peça ‘Solo de Marajó’, com o ator Claudio Barros

Eduardo Rocha
fonte

Ator Claudio Barros conta histórias do dia a dia na Amazônia em 'Solo de Marajó', na reedição do livro de Dalcídio Jurandir (Foto: Erô Ribeiro)

A imensidão amazônica é também formada, de modo especial,  por vozes. Muitas vozes. Eles se espraiam pela mata, águas e pelo tempo. Seguem no vento e precisam ser escutadas. Um escritor paraense, Dalcídio Jurandir (1909-1979), escutou esses sons e, em 1947, lançou o romance “Marajó”. A obra conta a vida de personagens que se revelam cidadãos embrenhados no dia a dia da Amazônia. Dalcídio deu voz a essas pessoas vivendo num lugar repleto de belezas naturais em meio a desigualdades e injustiças sociais.

Agora, 79 anos depois da primeira edição, a Editora da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA)/ Editora Pública Dalcídio Jurandir,  lança uma reedição de “Marajó’. Será às 18h desta quarta-feira (28), no Teatro Maestro Waldemar Henrique. No local, o ator Claudio Barros apresentará “Solo de Marajó”, espetáculo baseado no romance. Reedição e peça mantêm a proposta de serem escutadas as vozes amazônicas. 

VEJA MAIS

image Filme animado sobre Afuá estreia na Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais
'Bici, A História de Uma Bicicleta no Afuá' será exibido no dia 31 de janeiro e retrata a cidade paraense onde só circulam bicicletas

image Projetos de graffiti GIRA e I.G.A.P.Ó. chegam a Soure neste fim de semana
Programação gratuita ocorre de sexta (16) a domingo (18), com oficina, bate-papo e produção coletiva de murais no bairro do Pacoval

E isso vai ocorrer em janeiro, mês em que Dalcídio nasceu. Foi em 10 de janeiro de 1909, em Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, local que pode ser considerado uma síntese da Amazônia, com uma fauna e flora exuberantes, recursos naturais abundantes e, em contraponto, miséria, fome e violências que acometem gerações de marajoaras. 

Um marajoara da gema, Dalcídio conheceu de perto os conflitos de terra, ameaças de morte, e também o jeito de ser desses  povos do Brasil profundo. Após legar uma obra ímpar no cenário literário brasileiro, Dalcídio morreu aos 70 anos de idade, na Cidade do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 1979. 

A reedição de “Marajó” vai possibilitar ao público conhecer de perto o universo criativo desse autor amazônida, ou seja, o livro com nova apresentação gráfica chega aos leitores com um espetáculo à altura. A encenação de “Solo de Marajó” se mostra como um momento muito expressivo para o ator Claudio Barros. Claudio completará 50 anos de teatro em 2026. 

image Capa da reedição de 'Marajó', de Dalcídio Jurandir, que o público conhece a partir desta quarta (28) (Foto: Divulgação / IOEPA)

Esse ator belenense protagoniza o espetáculo que teve a sua estreia em 2009, ou seja, vai fazer 17 anos em 2026. "'Solo de Marajó' é um espetáculo solo, criado a partir do romance 'Marajó', que narra oito histórias retiradas do livro. Expõe um panorama social contraditório, pesado, revelando a paradoxal realidade vivida pela população da ilha do Marajó", destaca Cláudio.

Barros detalha sobre como o público confere a peça. "O espetáculo se desenvolve com apenas um ator em cena, sem cenários e sem efeitos especiais, que narra oito histórias, utilizando apenas o corpo e a voz para criar personagens e ambientes".

Auto reconhecimento

Claudio diz que a quantidade de personagens e de tramas paralelas é o que mais chama a atenção dele na estética Dalcidiana. "Já era tempo de ganharmos novas edições da obra de Dalcídio, o maior romancista da Amazônia. Ele sempre ocupou o lugar de autor pouco conhecido. Chega. Chegou o momento de mudarmos esse estigma e o projeto da IOEPA veio pra realizar essa tarefa. Em breve teremos todo o 'Extremo Norte reeditado", ressalta o ator.

"Ler Dalcídio é fundamental para o auto reconhecimento do homem da Amazônia. O autor joga luz sobre o humano que existe e sobrevive, quase invisível, dentro da floresta", enfatiza.

O público que vai ler ou reler “Marajó’” e pretende conferir ou assistir de novo a “Solo de Marajó" encontra pela frente  uma profunda radiografia do povo caboclo na Amazônia.  A construção da peça e a interpretação do ator palco, além da direção (a cargo de Alberto Silva Neto) fizeram que o espetáculo, do grupo Usina, arrebatasse plateias e a crítica especializada de São Paulo, em uma temporada de cinco semanas a convite do SESC, em 2021. 

Um ator sozinho sobre um palco vazio mostra ao público as narrativas de Dalcídio acerca de uma região “onde a riqueza e a exuberância da vida ligada ao ambiente natural contrastam com um drama social histórico, consequência da exploração predatória e da violação de direitos humanos fundamentais”, como destacado no informativo do espetáculo “Solo de Marajó”. 

Antes do sucesso em São Paulo, a peça havia sido aplaudida em dez estados brasileiros desde a sua estreia, em 2009. “Solo de Marajó” teve uma turnê nacional nos solos de outros brasis, que em 2015 alcançou dez cidades de cinco estados, e a caravana fluvial Mambembarca, teatro de barco nos rios, que circulou por 11 municípios ribeirinhos paraenses em 2019.

“Solo de Marajó” tem atuação, dramaturgia, figurino e produção de Claudio Barros; encenação, direção, dramaturgia, iluminação e produção de Alberto Silva Neto.

Regionalismo crítico

Moisés Alves, editor e coordenador da Editora Pública Dalcídio Jurandir, da IOEPA, destaca que o lançamento de “Marajó” faz parte do projeto cultural da Editora da IOEPA de recuperação histórica dos escritores paraenses, com foco especial nos “autores fora de catalogo”.  “ ‘Marajó’ faz parte do projeto literário de Dalcídio, conhecido como ‘Extremo Norte’, com dez romances relacionados à formação social amazônica e se apresenta como “uma das obras mais representativas desse Ciclo.

“Diferente do regionalismo folclórico, Dalcídio Jurandir apresenta um regionalismo crítico, que não idealiza a paisagem nem o povo, mas expõe as contradições sociais e econômicas da região, e nem por isso deixa de ser universal, como deve ser a boa Literatura”. A reedição dessa obra contou com a revisão do pesquisador e estudioso da literatura da Amazônia Paulo Maués Corrêa e sai com uma tiragem de mil exemplares.

Serviço:

Lançamento da reedição de ‘Marajó’, de Dalcídio Jurandir, pela IOEPA, com apresentação do espetáculo teatral ‘Solo de Marajó’

Em 28 de janeiro de 2026, às 18h

No Teatro Waldemar Henrique – na Av. Pres. Vargas, 645. Campina – Belém Pará – Praça da República

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

lançamento da reedição de 'marajó', de dalcídio jurandir, com a peça 'solo de marajó'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

Novela turca

Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir estrelam o elenco da novela turca

23.05.25 20h00

Novela Turca

Novela turca 'Minha Vida': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Essa Vida é Minha' e pelo título orignal 'O Hayat Benim'

14.03.25 16h00

VIRAL

Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais

O apresentador lamentou a situação, que está lhe trazendo diversos constrangimentos.

07.01.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda