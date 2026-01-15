Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Projetos de graffiti GIRA e I.G.A.P.Ó. chegam a Soure neste fim de semana

Programação gratuita ocorre de sexta (16) a domingo (18), com oficina, bate-papo e produção coletiva de murais no bairro do Pacoval

Gustavo Vilhena*
fonte

Segundo SANTO, a atuação nos territórios vai além da intervenção visual. (Arquivo pessoal)

Os projetos de arte urbana GIRA (Graffiti, Intervenção, Resistência e Arte) e I.G.A.P.Ó. (Intervenção de Graffiti: Arte, Povos e Ocupação) chegam ao município de Soure, no arquipélago do Marajó, a partir desta sexta-feira (16). A programação segue até o domingo (18) e é gratuita, com atividades voltadas à ocupação do espaço público por meio do graffiti.

As ações ocorrem na Associação dos Moradores do Pacoval (AMPAC) e incluem oficina, bate-papo e a produção coletiva de painéis, com participação aberta da comunidade ao longo do processo.

A iniciativa faz parte da circulação dos projetos pelo Pará e propõe o graffiti como uma linguagem artística, política e comunitária, conectada aos territórios onde é desenvolvida.

Graffiti como linguagem de território e resistência

O projeto I.G.A.P.Ó. se inspira nas florestas alagadas amazônicas como metáfora de resistência e adaptação, enquanto o GIRA parte da ideia da cidade como espaço de fluxo e movimento. A proposta conjunta é construir uma experiência em que o mural é compreendido como processo, presença e legado no território.

Em Soure, participam da edição os artistas SANTO, PTCK e GABZ, nomes da cena do graffiti paraense que integram a circulação promovida pela Araí Cultura. A proposta conecta diferentes territórios amazônicos, passando por periferias urbanas, cidades do interior e comunidades tradicionais, sempre a partir do diálogo com quem vive o local.

Oficina e bate-papo abrem a programação

A abertura da programação ocorre nesta sexta-feira (16), a partir das 15h, com uma oficina e um bate-papo sobre graffiti. A atividade é voltada a pessoas interessadas em conhecer mais sobre arte urbana, processos criativos e trajetórias na manifestação artística.

Segundo SANTO, artista visual autodidata da periferia de Belém e idealizador do I.G.A.P.Ó., a atuação nos territórios vai além da intervenção visual. “No território, a gente não chega só para deixar uma marca. A gente chega para consumir o espaço, entender a cultura, ouvir as pessoas e devolver isso em forma de arte”, afirma. “O que fica de mim é 100%, mas o que eu levo comigo também é 100%. A arte nasce dessa troca.”

Produção coletiva de murais no fim de semana

No sábado (17) e no domingo (18), a programação segue com a produção de painéis de graffiti, em intervenções diretas nos muros, com acompanhamento do público ao longo do trabalho coletivo, que dialoga com o território e suas referências culturais.

SANTO destaca que o graffiti tem potencial para transformar a relação cotidiana das pessoas com o espaço urbano. “Uma pessoa passa todo dia por um espaço cinza e, de repente, encontra cor, memória, pertencimento. Meu trabalho sempre busca isso: mudar um pouco o cotidiano e fazer com que as pessoas se reconheçam naquele espaço”, diz.

A edição em Soure é realizada pela Araí Cultura, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), da Fundação Cultural do Pará, da Secretaria de Cultura do Pará, do Governo do Pará, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

Programação de arte urbana dos projetos I.G.A.P.Ó. e GIRA

Datas

  • 16 de janeiro – Oficina e bate-papo sobre graffiti, a partir das 15h
  • 17 e 18 de janeiro – Produção de painéis de graffiti

Local

  • Associação dos Moradores do Pacoval (AMPAC)
  • 13ª rua, entre travessas 23 e 24
  • Bairro Pacoval – Soure (PA)

Quem pode participar

  • Atividades abertas ao público
  • Crianças podem participar acompanhadas por pais ou responsáveis

Inscrições

  • Não é necessário inscrição prévia

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

graffiti

arte urbana

Soure

Marajó

cultura no pará
Cultura
.
