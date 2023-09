Helder sanciona lei que reconhece a obra de Dona Onete como patrimônio imaterial do Pará

Dona Onete agora é patrimônio do Pará! O Governador do Pará, Helder Barbalho sancionou o projeto de lei Nº 54/2023, de autoria do deputado Elias Santiago (PT), que reconhece a obra da cantora paraense como patrimônio Cultural e Imaterial do estado. Cantora, compositora, poetisa, Dona Onete traz a sonoridade da cultura paraense em suas obras. Se destacou com carimbó chamegado, ritmo que tem influência da cultura indígena, negra e caribenha.

Ao justificar a apresentação da proposta, o parlamentar ressaltou que a importância da artista consiste em romper uma tradição de se conferir reconhecimento apenas a homens no gênero musical. Para Santiago, outra contribuição de Dona Onete foi abordar a sedução e a vida sexual dos idosos em suas músicas, algo ainda considerado tabu por muitas pessoas.

Dona Onete, de 84 anos, é cantora, compositora e poeta e nasceu em Cachoeira do Arari. Sua obra soma mais de 300 composições, entre carimbós, boleros e parcerias que resultaram em canções gravadas por outras artistas paraenses da contemporaneidade, corno Gaby Amarantos e Aíla. Com referências indígenas, negras e caribenhas marcando a obra, a rainha do carimbó também tem feito sucesso no exterior, sendo capa, em julho de 2017, da maior revista de world music do mundo, a Songlines.