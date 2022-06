'Troféu Tradições': Dona Onete é homenageada como ícone paraense

A cantora e compositora paraense Dona Onete foi a artista homenageada da segunda edição do "Troféu Tradições" da União Brasileira de Compositores (UBC), no Theatro do Paz, em Belém. A Rainha do Carimbó Chamegado participou de um grande show com artistas paraenses, como Fafá de Belém, Félix Robatto e Mestre Damasceno.

Em entrevista exclusiva ao OLiberal.com, Dona Onete, visivelmente emocionada, afirmou que estava muito feliz em poder reunir grandes músicos paraenses em um dos maiores palcos do país, e ser a homenageada da noite. "Quando a gente recebe homenagens em vida é muito melhor", afirmou.

A cantora e compositora Paula Lima, que é uma das diretoras da União Brasileira de Compositores (UBC), disse que é uma grande honra poder vir a cidade de Belém e entregar nas mãos da Rainha do Carimbó Chamegado o troféu.

“Entregar o prêmio para a Dona Onete nesse teatro é uma honra pra mim! Eu fico muito feliz em estar presente, porque o Pará é grandioso, é forte e tem história. É mágico poder celebrar a vida e existência da Dona Onete”, afirmou a Paula.

E não é apenas a musicalidade paraense que foi exaltada esta noite. A decoração artística do palco, em que Dona Onete e os outros cantoras se apresentaram, também trouxe elementos da cultura nortista e foi produzida por artistas visuais da região. O diretor de arte Batman Zavareze foi o responsável por assinar a direção de arte, e trouxe uma obra feita por Edson Graseffi, intitulada como “John Lennon e Dona Onete na Ilha do Combu”. Também estiverem presentes obras de Luiz Braga e Roberta Carvalho.