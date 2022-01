Mestre Damasceno lança CD com participação especial de Dona Onete

Nesta sexta-feira, 21, Mestre Damasceno e o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara lançam o novo álbum. Com participação mais que especial da Dona Onete, eles dividem a faixa “Feira do Veropa”. O novo álbum se chama “Encontro D’água” e tem o apoio da Lei Aldir Blanc do Estado do Pará, através da Secult, edital de Música 2020.

Uma residência em Salvaterra, no Marajó, foi transformada em estúdio pelo Produtor Musical Leo Chermont, justamente para não tirar os artistas do universo de vivência deles. No local foram realizadas as gravações locais. Já em Belém, ocorreu a gravação com Dona Onete no estúdio do Assis Figueiredo, e a mixagem e masterização, no Casarão Floresta Sonora.

“Nos sentimos felizes porque conseguimos fazer tudo que queríamos, colocar Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara gravando comigo, que era minha vontade popular. Me emociono porque trouxemos um estúdio de qualidade para Salvaterra para fazer esta gravação”, contou o mestre.

A obra tem 11 faixas, sendo 10 do verdadeiro carimbó marajoara vibrante, daquele tipo que transcende a sensação de felicidade, todas falando da forma de viver em contato com a natureza, no tempo e na atmosfera de quem vive no Marajó.

“Gravar as músicas, é para valorizar as nossas lendas, frutos, plantas medicinais, animais Cada canção que eu faço tem um desenho, um objetivo, uma história, porque eu sou paraense e gosto de cantar o Pará, para mostrar para o mundo a riqueza que nós temos. A “Feira do Veropa” tem uma parte maior de tudo isso”, explicou Mestre Damasceno.

A música citada por ele teve Dona Onete como parceira musical. “Ela é uma artista conhecida no Pará, Brasil, Europa e no mundo. Junto com ela me sinto mais feliz e que minha música mais rica”, se emocionou.

“Encontro D’água” já está disponível nas plataformas digitais, mas o lançamento do CD será no próximo dia 12 de fevereiro, ao vivo em Salvaterra. Ele será transmitido por live.

“A gente sempre tentou conquistar um povo, emocionar. Me sinto feliz quando o povo aplaude, isso que enriquece o artista. A minha expectativa é que a nossa música avance ao público, nos veículos de comunicação até chegar nos grandes programas da televisão, como outros artistas. A nossa expectativa é que a nossa gravação faça sucesso no mundo”, finalizou Mestre Damasceno

Mestre Damasceno nasceu em 1954, é natural do município de Salvaterra, do arquipélago do Marajó. Ele é o criador do búfalo-bumbá na cidade, além de ser repentista, cantador de carimbó, compositor de sambas, fazedor de rimas, poeta, pescador e artesão.

Deficiente visual, Mestre Damasceno canta sobre a natureza, sobre o tempo, os rios, sobre as suas ocupações de pescaria e de artesanato. Fala sobre encantarias, sobre a influência da lua nas águas.

O Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara, que acompanha o Mestre desde agosto de 2013, é composto por cerca de 7 músicos, todos moradores do município de Salvaterra, e nasceu exclusivamente com o intuito de acompanhar Mestre Damasceno, sendo formado por Agnaldo Vasconcelos (curimbó), David Xaropinho (violão e flauta), Arivaldo Nicaca (banjo), Emerson Miranda (saxofone), Francisco Jr. (maraca), Anderson Pé (curimbó) e Naldo Modesto (ganzá), além da dançarina Bia Leal.

