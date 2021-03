Aos 81, Dona Onete comemora nova etapa de vacinação: 'Já estou com o braço esperando'

A "rainha do carimbó chamegado", Dona Onete, usou as redes sociais para comemorar a chegada da nova etapa de vacinação contra a covid-19 em Belém. Nesta terça-feira (2), a capital paraense inicia a imunização de aproximadamente 10 mil idosos com idades entre 80 e 82 anos completados até dezembro; ou seja, que nasceram nos danos de 1939, 1940 e 1941.

“Já estou quietinha, guardadinha, mandando só mostrar para vocês que eu já estou com o braço esperando a primeira dose da vacina, que já vai chegar. Estou tão feliz esperando, aguardando. Quero me imunizar e que a vacina seja para todos. Que logo, logo a gente esteja muito próximos para dar aquele beijo caboclo", disse a cantora e compositora, natural de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó.

A nova etapa de imunização segue o mesmo esquema das anteriores, com a disponilização de 13 pontos de vacinação, funcionando das 9h às 17h. Idosos acamados podem solicitar a vacinação em casa clicando aqui. Dona Onete vai ser vacinada ainda hoje, conforme adiantou nas redes sociais.

"Vacina, sim", declarou a intérprete de "No Meio do Pitiú".