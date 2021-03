Idosos entre 80 e 82 anos serão vacinados contra a Covid-19, de terça-feira (2) a quinta-feira (4)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza nos dias 2, 3 e 4 de março, mais uma etapa de imunização contra a Covid-19. A meta é imunizar cerca de 10 mil idosos, com idades entre 80 e 82 anos, ou seja, as pessoas que nasceram nos anos de 1939, 1940 e 1941, ou que completarão as respectivas idades até o mês de dezembro de 2021.

A ação seguirá o mesmo esquema de outras etapas, com a disponibilização de 14 postos de vacinação, funcionando das 9h às 17h. A Sesma chama a atenção para a situação das pessoas acamadas na faixa etária entre 80 e 82 anos. Elas poderão solicitar a vacinação na residência delas pela internet.

Os idosos com idade a partir de 85 anos, que ainda não foram vacinados, com a primeira ou a segunda dose, também poderão comparecer aos postos de terça-feira (2) à nesta . Já as pessoas com 83 anos, que ainda não receberam a primeira dose, também poderão comparecer aos postos montados.

Para se vacinar é necessário apresentar o RG, CPF, cartão do SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém. Aqueles com 85 anos ou mais, que receberam a primeira dose no início de fevereiro, além destes documentos, devem levar também o cartão de vacinação para que seja feito o registro da segunda dose.

Confira os Postos de Vacinação:

1) Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

3) UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

4) UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

5) FIBRA. Avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

6) Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

7) Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

8) Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

9) Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

10) Escola Rotary. Rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

14) UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.