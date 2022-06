Novo clipe de Aretuza Lovi no Pará, Aíla na WME Conference e Dona Onete no Rock The Mountain

Trio Respeita Juliette (Divulgação.)

RESPEITA JULIETTE

Quem está bombando neste mês de junho pelas festas paraenses é o Trio Respeita Juliette, formado em 2018 por Geraldo Nogueira e o nordestino Diogo Rosa e que hoje tem também o sanfoneiro Renier Habyb. A ideia do projeto é fortalecer o Forró Pé de Serra, o Xote e Baião na capital paraense, onde a colônia nordestina é muito presente. Com um repertório cheio de clássicos de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Trio Virgulino, o grupo também tem o Pé de Serra autoral “Me chama de preto que eu gosto”, composição de Diogo Rosa e Thiago Paz. A nova formação inclui uma voz feminina Tici Santos. Se tem Respeita Juliette, é certeza de festa dançante!



Caetano Veloso na edição de abril do Rock the Mountain (Felipe Gomes.)

ROCK THE MOUNTAIN

Após dois anos de pandemia, os festivais voltaram com tudo. O Rock the Mountain, que pela primeira vez terá duas edições no mesmo ano, caprichou no line-up para a edição de novembro. Realizado na região Serrana do Rio de Janeiro, o evento já confirmou nomes como Gilberto Gil, Lulu Santos, Gloria Groove, Ney Matogrosso, Duda Beat, Chico Cesar & Geraldo Azevedo e Furacão 2000. A Rainha do Carimbó Chamegado, Dona Onete, vai representar a música paraense.



Aíla por JR Franch. (JR Franch.)

WME CONFERENCE

Hoje, 16, começa a WME Conference, evento focado no protagonismo feminino no mundo da música. A programação terá mais de 40 horas de conteúdo e circuito phygital, ou seja, vai se espalhar presencialmente por quatro locais em São Paulo e ainda pode ser assistido online e segue até domingo, 19. Nomes como Manu Gavassi, Larissa Luz, Paula Lima e Titi Muller estão confirmados. O Pará está representado no WME por Aíla, que se apresenta no dia 18 de junho, na Praça Dom José Gaspar, na capital paulista.



Aretuza Lovi e seu boto no novo clipe: "Denguinho". (Divulgação)

ARETUZA LOVI

A cantora Aretuza Lovi segue investindo na cultura paraense. A diva pop lançou o segundo single do ano: “Denguinho”, música que fala das desilusões amorosas da cantora e inspirada na lenda do boto. O clipe foi, já disponível no YouTube, foi gravado na Ilha do Combu, aqui em Belém do Pará. O par romântico de Aretuza? O Boto-Cor-de-Rosa! Este Forró romântico com uma pitada de pop, assim “Swing Louco”, lançado em maio, fazem parte do novo disco da artista, que chega ainda em 2022 e vem com a proposta de homenagear, além do Nordeste, a cultura do Norte do país.



O ator Kadu Santoro apresentando histórias amazônicas no HOL. (Ellyson Ramos/ASCOM HOL)

ARTE TERAPIA

O Hospital Ophir Loyola apostou em contação de histórias amazônicas como recurso terapêutico para seus pacientes da Divisão de Quimioterapia. Esta é uma das ferramentas utilizadas pela instituição buscando promover a qualidade de vida de quem está em recuperação.



Registro do Canal São Joaquim, no Barreiro, pelas lentes de Awazônia_2. (Awazônia)

ARTE NO BARREIRO

Hoje, 16, das 17 às 21 horas, tem programação cultural no bairro do Barreiro, em Belém, pelo projeto “Artecidad(e)ania: web em movimento”, produzido pela ONG Rádio Margarida. A programação contará com apresentações artísticas de música, dança, performances teatrais, relatos de experiência, exibição de vídeo e fotos varais. O Grupo Parafolclórico Pará Caboclo, Grupo de Cultura Grão Pará, Awazônia e Grupo Regional Carimbó do Seu Nezinho são atrações confirmadas. Ainda este mês, terá uma edição no Jurunas, outro bairro contemplado pelo projeto.



Alba Mariah por Agis Júnior/Divulgação. (Agis Júnior/Divulgação)

ALBA MARIAH

A cantora paraense Alba Mariah está em solo paulista para apresentar o show “Em Preto e Branco”, inspirado no universo feminino de Chico Buarque. O espetáculo será apresentado em duas sessões no Teatro Heleny Guariba nesta sexta, 17 de junho. Alba estará acompanhada pelo pianista Paulo José Campos de Melo.

Gravação longa “Escola de Quebrada”. (Divulgação Paramount+)

LONGA NACIONAL

Depois do sucesso da série “Sintonia” na Netflix, tem selo Kondzilla na Paramount+. Produzido pelo VIS em parceria com Kondzilla, está em gravação o novo longa nacional da Paramount+: “Escola de Quebrada”, uma comédia juvenil que retrata a cultura jovem das favelas de São Paulo, onde a presença do funk brasileiro tem uma grande influência.