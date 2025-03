VÍDEO: Paolla Oliveira revela treino pesado para aguentar fantasia da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira, 42 anos, compartilhou com seus seguidores detalhes de seu treinamento para aguentar a fantasia usada no Carnaval 2025. Em um vídeo publicado na última terça-feira (11), a Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, publicou um vídeo no TikTok mostrando a intensidade de sua preparação física para o desfile.

Esse foi seu último ano da atriz como Rainha de Bateria da Grande Rio, cargo que ocupou entre 2010 e 2011 e, depois, de 2020 até agora. A escola conquistou o título de vice-campeão do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", em homenagem ao estado do Pará.

No vídeo, Paolla exibe treinos que incluíram o uso de pesos nos ombros e salto alto, simulando as condições do desfile. "Quem aí vai sentir falta do treininho leve para aguentar sorridente a fantasia de Carnaval?", brincou a atriz na legenda.

Em um trecho do vídeo, Paolla desabafa sobre o esforço exigido pela técnica de treinamento. "É bunda doendo, onde é que está mais pesado? É atrás? É no meio, atrás, no início, tá tudo pesado", disse ela.

Durante sua trajetória na Sapucaí, a atriz desfilou com fantasias icônicas, representando figuras como Cleópatra, onça-pintada e gari. Em sua despedida, brilhou como a Lua Encantada.