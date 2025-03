Paolla Oliveira chora ao se despedir da Grande Rio no Desfile das Campeãs

A atriz Paolla Oliveira viveu um momento de grande emoção ao desfilar pela última vez como Rainha da Bateria da Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. No último sábado (08/03), durante o Desfile das Campeãs, a artista encerrou seu ciclo à frente da bateria da escola de samba de Duque de Caxias, em uma despedida marcada por homenagens e sentimentos intensos. A saída de Paolla do cargo foi anunciada em 16 de fevereiro, quando a atriz surpreendeu ao revelar a decisão em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a Grande Rio destacou a participação da atriz no desfile derradeiro com uma mensagem especial. "Paolla Oliveira, em seu último ato no Desfile das Campeãs, como rainha à frente da bateria de Caxias, reluzindo elegância e muito samba no pé. Que emoção!", publicou a agremiação.

Pouco antes de pisar na Sapucaí, Paolla compartilhou com seus seguidores um vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando os últimos minutos antes do desfile. Na postagem, ela fez uma reflexão sobre sua trajetória na Grande Rio e as dificuldades enfrentadas ao assumir o posto de Rainha da Bateria.

"O que aprendi da primeira vez que me tornei Rainha da Grande Rio? Aprendi que não existe reinado bom na solidão. Não existe. E olha que eu nem sabia, quando me encantei com tudo isso", escreveu a atriz.

Ao relembrar os desafios iniciais, Paolla relatou os questionamentos que ouviu ao longo de sua trajetória no carnaval. "Todo mundo dizia que esse sonho não era para mim. Que eu não tinha o corpo certo, que não tinha força. Que era muita exposição. Que, se eu quisesse ser uma atriz respeitada e séria, não poderia fazer isso. Porque esse posto com certeza ia me atrapalhar", revelou.

Mesmo diante das incertezas, a atriz decidiu seguir sua intuição e abraçar a experiência como Rainha da Bateria. "Fiquei com muita dúvida, mas fui com medo mesmo. Só que eu nem sabia, naquele momento, quando estava silenciando um pouco todo esse barulho externo e ouvindo meu coração, ali eu estava me tornando Rainha. Ali. Mas Rainha não é perfeita. Rainha sem pedestal, sabe? Porque é com os meus pés no chão que eu gosto de ficar", declarou.