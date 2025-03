Paolla Oliveira se despede do título de Rainha e publica homenagem à Grande Rio

Paolla Oliveira foi um dos destaques do desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, que encantou a Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (05) ao apresentar a cultura do Pará como seu tema e samba-enredo. O desfile também marcou a despedida da atriz, que deixará de ser a Rainha da Grande Rio.

Muito emocionada com a apresentação e despedida, Paolla não poupou elogios e agradecimentos à escola de samba. Nas redes sociais, ela publicou vídeos e fotos que mostram seu empenho na avenida e sua paixão pelo samba-enredo, que homenageia as raízes amazônicas.

“Sob a luz da lua, deixo as águas me levarem…A força feminina que move oceanos também pulsa em cada batida do meu coração e no ritmo da minha granderio. Obrigada pela voz potente Fafá de Belém”, escreveu Paolla em uma publicação do Instagram.