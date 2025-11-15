Viviane Batidão dança brega com jornalista Felipe Santana, da Globo, durante show
A apresentação da cantora será exibida em matéria do Fantástico neste domingo, 16 de novembro
A cantora Viviane Batidão e o jornalista Felipe Santana, da Globo, dançaram juntos durante um show em Belém. Felipe, que está na capital paraense para a cobertura da 30ª Conferência das Partes (COP 30), foi à apresentação de Viviane para uma matéria especial do Fantástico, que vai ao ar neste domingo (16). O molejo do jornalista chamou a atenção da cantora, de fãs e dos internautas.
“Eu não ia perder a chance de colocar o repórter Felipe Santa, representante da TV Globo na COP 30, pra dançar um bom brega”, escreveu a artista nas redes sociais. Viviane disse que ele arrasou e tem “o molho”. Ela também agradeceu por retratarem a cultura paraense com carinho. “Amei demais”, disse.
