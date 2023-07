‘Visite o Pará com Rômulo e O Liberal’ estreia nas redes sociais com dicas de roteiros de viagens

Seguir influenciadores de viagem nas redes sociais que compartilham roteiros e dicas de novos destinos, passeios, costuma ser muito legal para quem quer desbravar o mundo. Pensando nisso, o Grupo Liberal iniciou um projeto “Visite o Pará com o Rômulo e Oliberal”, com a ideia de levar aos leitores e internautas indicações de roteiros, balneários e histórias de lugares, cultura e restaurantes de várias partes dos 144 municípios paraenses. Os conteúdos semanais serão criados pelo influencer Rômulo Dias, do perfil @visiteopara, e disponibilizados no Instagram do jornal. O primeiro já pode ser encontrado no perfil jornal desde a tarde de sábado (15).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Agências de viagem de Belém sentem melhora de até 50% na movimentação durante as férias de julho]]

Rômulo fornecerá, uma vez por semana, por meio das redes sociais e em formato de reels, guias de experiências e do que fazer pelo Pará. Segundo ele, a linguagem usada será prática e objetiva.

“Vou mostrar dicas de lugares para visitar, quais balneários ir, onde comer”, acrescentou o influenciador. As opções prometem agradar famílias, promover diversões com amigos, entre casais ou quem deseja visitar sozinho.

Rômulo Dias (Rômulo Dias / Arquivo Pessoal)

Assim como muitos paraenses, o criador de conteúdo também não conhecia a própria região onde morava. Em 2019, decidiu criar um perfil no Instagram com o intuito de conhecer o Estado e começou compartilhar com os seguidores algumas dicas. Mas foi somente há um ano, que decidiu planejar uma expedição visitando todos os 144 municípios do Pará de uma única vez.

Durante um ano e um mês de viagens, Rômulo conseguiu visitar cerca de 130 municípios, e agora, irá compartilhar todos os roteiros desbravador e muitas outras dicas com os seguidores do Grupo Liberal. Agora, só restam para ele os municípios dos arquipélagos da Ilha do Marajó (PA).

“O Pará precisava de alguém que mostrasse as belezas naturais e as experiências que existem dentro desse Estado maravilhoso. Com a entrada do programa, vamos atingir um público muito maior, criar laços de pertencimento para que os paraenses viagem mais pelo Pará”, afirmou o criador de conteúdo.

Segundo Rômulo, o propósito do programa criado em parceria com o grupo, é não apenas divulgar o Estado, mas também buscar transformar as próprias experiências do público nas viagens e anteceder todas as experiências que elas poderão encontrar. Isso porque o Pará possui uma tamanho “continental” fazendo com que cada região seja encantadora e possui especificidades.

“Aqui há muitas belezas naturais, como serras e serra com água cristalina com termal, praias de água doce e salgada paradisíacas, cachoeiras surreais, parques protegidos que mostram presença humana há muitos anos. O Pará é rico em todos os aspectos voltado ao turismo”, elogiou.

Valorização

O influenciador reconhece que o turismo é uma das fontes de renda de grande importância em alguns municípios da região. Para ele, quanto mais enxergarem o Estado como potencialmente bonito para se conhecer, mais pessoas e vidas serão mudadas com os impactos positivos que serão gerados.

“Vão ter ofertas os serviços, como os hóteis, restaurantes, condutores, guias, e, sem contar no que o turismo agrega indiretamente no município através, por exemplo de lojas, posto de combustíveis e outros serviços de comércio”, destacou.