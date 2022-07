Em live, influencer que iniciou 'Expedição pelo Pará' dá dicas de viagens e como criar roteiro

O início do mês de julho é ideal para fazer aquela viagem de férias inesquecível. Mas, diante de tantas opções de praias e balneários, há uma pergunta que não quer calar: onde ir e com muito ou pouco dinheiro no bolso?. Para tornar essa escolha mais fácil, o influenciador Rômulo Dias, dono do perfil @visiteopara, conversou, na sexta-feira (1º), com os seguidores do Grupo Liberal, no Instagram, onde deu dicas de roteiros de viagens pelo Pará e de como se planejar.

Assista a live:

Acumulando 109 mil seguidores nas redes sociais, Rômulo se tornou um verdadeiro sucesso entre os internautas quando começou, ainda em 2019, a compartilhar algumas das suas viagens pelo país. Mas, ainda sentia falta de algo que valorizasse o turismo do Estado. Por isso, decidiu criar um perfil no Instagram dedico à isso: valorizar as belezas do Pará.

Após se planejar por meses, o paraense decidiu “dar um passo maior” e deixar tudo para trás, famílias, amigos para se aventurar em uma “Expedição” e visitar os 144 municípios do Estado, um em seguida do outro. A viagem iniciou no último dia 24 de junho deste ano e deve pelos próximos meses.

Até o momento, o influencer já passou pelos municípios de Ananindeua, Benevides, Santa Isabel, Santa Bárbara, e até sexta-feira (01), estava em Santo Antônio do Tuá. Nos próximos dias, Rômulo deve seguir para Vigia de Nazaré.

Na live, Dias afirmou que um dos passos primordiais para viajar é criar um roteiro prévio de locais para visitar, onde almoçar ou jantar, o que fazer no município ou cidade. No seu caso, o influencer revelou que começou a se planejar para colocar o pé na estrada ainda em 2021.

“Criei um roteiro com os municípios onde iria passar. Tem algumas viagens que vou precisar viajar dois dias de carro. Em relação a recursos, eu contei com as famosas “publis” e guardei certa quantia de dinheiro que iria precisar para tocar o projeto. Estou no sexto município e até agora estou fazendo receitas. Sempre converso com o dono de um restaurante, conto a minha história e ele fala: “pega um almoço”, “um cafézinho”. Até agora, só gastei R$ 150”, explicou o influencer.

Rômulo afirmou que nunca viaja sozinho, e sim, “com a legião de fãs” que o seguem no Instagram. Por sempre interagir com os internautas, ele sabe exatamente os destinos mais procurados. Por isso, decidiu dar dicas durante a live sobre quais melhores lugares ir quando se está com dinheiro no bolso ou “liso” -como se diz nos ditados populares dos paraense.

“Se você está com pouco dinheiro, pode sair para se divertir na Região Metropolitana de Belém mesmo. Sugiro a Rota das Águas, de Santa Bárbara. Conversa com alguém para fechar um táxi e se coloca para conhecer as águas cristalinas do local. O município de Ananindeua também tem coisas bem legais. Mas, vá cedo para aproveitar o local da melhor maneira, orientou.

Agora, para quem está com dinheiro, Rômulo indica planejar uma viagem para Parauapebas, no Sudoeste paraense. “É uma região de serra, com água quente e cristalina. Muito diferente do que eu imaginava. Parece que estamos em Minas Gerais. Outro patamar”, declarou.