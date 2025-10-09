Virginia virá ao Círio de Nazaré? Veja se a influenciadora confirmou presença em Belém
Nos últimos meses, a empresária esteve presente em algumas igrejas católicas
Após a influenciadora Virginia Fonseca começar a publicar algumas idas a igrejas e eventos católicos no Instagram, diversas pessoas começaram a questionar se a empresária marcará presença no Círio de Nazaré em 2025. Em junho, a influencer foi vista no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e, uma semana depois, Virginia compareceu ao evento Totus Tuus, ao lado de suas filhas, em Goiânia (GO).
Nos últimos meses, a empresária começou a compartilhar mais sobre a rotina direcionada às orações que ensina aos seus filhos em casa e resolveu aparecer em um dos santuários mais famosos do país. Mas será que Virginia Fonseca virá à Basílica Santuário para acompanhar a maior festa religiosa do país, em Belém do Pará? Para a tristeza dos fãs da influenciadora, até o momento não foi confirmada a sua presença e ela não chegou a citar sobre o assunto em suas mídias sociais.
Virginia e a relação com a fé católica
Conhecida por sempre mostrar o seu dia a dia nas redes sociais, a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores em junho uma peregrinação religiosa que fez a pé até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que fica localizado em Trindade, Goiás. Nesse dia, a empresária se ajoelhou para rezar no banco da igreja e acabou sendo surpreendida por uma multidão de fãs que estavam com o celular tentando tirar fotos e filmar a presença dela no local.
No mesmo mês, a influencer também publicou um registro ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor, na 10ª edição do evento católico Totus Tuus, que aconteceu em Goiânia (GO). Na época, ao publicar uma foto com a família nos stories de seu Instagram, a influenciadora escreveu: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6”.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
