Violonista Salomão Habib realiza concerto solidário e gratuito na Catedral Anglicana de Santa Maria

O violonista paraense Salomão Habib vai realizar o primeiro concerto do Elo - Circuito Solidário de Música, na noite desta quinta-feira (21), às 19h, na Catedral Anglicana de Santa Maria, no bairro de Nazaré, em Belém. A intenção do evento é totalmente solidário, arrecadar doações de alimentos não perecíveis visando, futuramente, preparar refeições destinadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Além de apresentações de violão solo e vihuela preparadas pelo músico, o público também irá prestigiar ao longo do sarau participações especiais de outros violonistas do Estado.

Em conversa com o Grupo Liberal, Salomão revelou que o repertório do concerto será eclético e foi cuidadosamente selecionado, trazendo várias peças que abrangem diferentes períodos e estilos musicais. Entre elas, destacam-se músicas do hinário da Igreja Anglicana do século XVII, especialmente transcritas para violão por Habib, além de composições renascentistas, latino-americanas e criações próprias do violonista.

"O repertório do concerto inclui peças marcantes como 'An Idea', do cubano Leo Brouwer, uma canção profundamente sentimental, e 'Guajira Crioula', também de sua autoria, que evoca o espírito latino em suas composições. Também obras como as 'Valsas Opus 8 números 3 e 4', do paraguaio Agustin Barrios, e 'Melodia Sentimental', do maestro Heitor Villa-Lobos, estarão presentes, juntamente com composições autorais, como 'Razões' números 1 e 3", explicou Salomão.



Habib destacou a participação de jovens violonistas, alguns alunos de sua escola, outros professores, que contribuirão para o evento. "Guaraci Portugal, Bernardo Barros, Leonardo Altieri, Luis Falcoski e Pedro Rocha são alguns dos violonistas que se apresentarão, executando peças musicais originais do repertório violonístico", acrescentou.

Além da presença destes, o concerto contará com a participação de Téo Loureiro Habib, neto de Salomão, que aos oito anos, se apresentará pela segunda vez nos palcos com o avô. Para Habib, é indescritível a sensação de estar ao lado do pequeno. "Ele é muito atento e tem uma musicalidade que emana da sua alma de criança. É uma felicidade só. Ver o Téo participar é saber que a semente foi plantada e germinou em seu coraçãozinho de criança. Agradeço a Deus por esse momento', declarou o músico.

Solidariedade

Um dos grandes propósitos do concerto solidário é a arrecadação de alimentos não perecíveis. Salomão explicou que essa iniciativa surgiu de sua colaboração com a Igreja Anglicana de Belém. "Sempre que posso, na igreja Anglicana, eu faço campanhas natalinas. Existe muita gente com fome e morando na rua. Nós, pessoas comuns, temos o dever de olhar em torno e estender a mão para quem precisa. Essa forma de amar e ser solidário é papel fundamental da arte musical por sua função agregadora", enfatizou.

Apesar da doação ser incentiva pela organização, o violonista ressaltou que a mesma é opcional, mas encorajou a todos a contribuírem para uma sociedade melhor. É opcional a entrega do alimento. Mesmo que não puder levar, pode assistir. Quem puder levar, será recolhido e entregue para instituições que já fazem esse trabalho. Somos parte do processo. O ideal, inclusive, é que consigamos fazer uma rotatividade de distribuição que, de forma organizada, poderá levar todos os dias algum alimento para esses irmãos em situações de rua", concluiu.



SERVIÇO



Salomão Habib apresenta “ELO” - Concerto Solidário de Música e violonistas convidados

Data: 21 de março;

Horário: 19h;

Local: Catedral Anglicana de Santa Maria, em Belém;

Entrada gratuita.