Salomão Habib leva o ‘Espírito das Águas’ à centenária Igreja de Santo Alexandre em concerto único

Nesta sexta-feira, 24, a atmosfera densa e encantadora da Amazônia será transformada em notas musicais pelo violonista, músico e escritor Salomão Habib. Ele vai realizar um concerto, intitulado “O Espírito das Águas”, que promete levar o público a viver uma experiência única na centenária Igreja de Santo Alexandre - Museu de Arte Sacra, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O espetáculo, marcado para iniciar às 19h, apresentará obras inéditas no violão solo, além de participações especiais ao longo da apresentação dos violonistas Rodrigo Favacho, Luis Falcoski, Bernardo Barros e Pedro Rocha.

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Salomão revelou detalhes sobre seu aguardado concerto. Nele, o músico pretende “mergulhar” a plateia em um tributo ao elemento vital e místico da Amazônia: a água. Habib disse ter escolhido cuidadosamente cada peça do repertório para refletir a riqueza dos mistérios que cercam o mundo das águas na região.

“Outras peças com o mesmo caráter e inspiração também fazem parte desta homenagem musical às águas amazônicas”, acrescentou o violonista.

Destacando a importância do tema, Salomão compartilhou que o título do concerto foi inspirado em uma das principais músicas do repertório que irá trazer ao público. “Água é vida, é mágica, e o concerto é uma homenagem a essa vitalidade que fui através das histórias e encantarias da Amazônia”, afirmou o artista.

Segundo Salomão, grande são as expectativas para o espetáculo que ocorrerá à noite, já que nela acontecerá o lançamento da série “Razões”, composta por 10 peças, das quais serão apresentadas ao público pela primeira vez “Razão 1, 2 e 3”.

“O título refere-se ao pensamento que nos diferencia como humanos. A razão tão pouco presente nos dias atuais em função de guerras e conflitos, ou a ausência dela, são os motivos que inspiram os temas”, explicou o músico.

Repertório diversificado

Mesmo com o foco central no tema da água, o repertório da apresentação de Salomão Habib promete ser sortido musicalmente. Além de trazer canções inéditas, ele também irá incorporar peças como, por exemplo, “An Ideia”, de Leo Brouwer; “Torija” de Federico Moreno Torroba; “Cançó Del Lladre” de Miguel Llobet; e “El Noy De La Madre” tradicional catalão.

“Também vou trazer músicas autorais para o concerto como ‘Baía do Marajó’, que representa a força das marés que conduzem a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Marajó. A música representa o bater das ondas no casco dos navios, que provoca um assustador estrondo das ondas dos rios em colisão com os barcos”, acrescentou Salomão Habib sobre a parte que irá compor o repertório autoral, acrescentando que trará surpresas ao público.

Cenário

Para o artista paraense, a atmosfera histórica da Igreja de Santo Alexandre, construída há vários séculos, promete ser o cenário perfeito para o concerto. “O espaço carrega em suas paredes históricas uma atmosfera densa da presença daqueles espíritos das águas, homens e mulheres, navegadores, pescadores, cabanos e seres que dão água e retiram seu sustento e mantém sua vida”, afirmou Salomão Habib sobre a escolha do lugar.

Habib não hesita em dizer que “será uma noite memorável e fascinante para os amantes do violão”. Ao seu lado, como participação especial, estarão alunos de Salomão, alguns já profissionais do instrumento.

O evento conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PA), que, além de lançar muitas peças do repertório que será tocado no converto através do selo Violão Paraense, cede o espaço histórico da Igreja de Santo Alexandre para a realização da apresentação musical.

“Em 2022, dois livros anteriores já faziam parte desta coleção, o primeiro com obras dos meus queridos amigos Sebastião Tapajós, e o segundo com obras de Nego Nelson. Fiquei profundamente lisonjeado com a escolha do meu nome para o lançamento do terceiro livro da série”, afirmou animado.

Biografia

Salomão Habib é compositor, violonista clássico, arranjador, pesquisador, autor, escritor e produtor musical de 58 anos. Destes, 41 são dedicados à música. Tem 46 discos gravados no Brasil e um gravado pelo Buch Julius em Stuttgart na Alemanha. Já realizou concertos com grandes artistas como Marcus Vinicius, Yamandú Costa, Sebastião Tapajós, Fabrício Mattos e Nego Nelson. Ele também possui oito DVDs e seis livros.

Natural de Belém, Salomão é referência musical na Amazônia e já realizou turnês na Alemanha, onde esteve seis vezes. Além da Guiana Francesa, Itália, Bélgica, Suíça, Venezuela, Portugal e Japão, este último, foi solista do conjunto folclórico de música de Tóquio e Cuba, onde estudou com o maestro Jesus Ortega.

Em janeiro de 2022. Salomão Habib se tornou um "Imortal" da Academia Paraense de Letras (APL). O músico também tem um trabalho social de arte-educação, o "Cantarolar", corais formados por crianças, já atendeu mais de 8 mil estudantes das escolas públicas de Belém com o projeto.

Serviço

Salomão Habib apresenta ‘O Espírito das Águas’

Dia: 24 de novembro;

Hora: às 19h;

Ingressos estão sendo vendidos.