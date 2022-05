Salomão Habib apresenta o concerto 'Serenata - De Tó Teixeira a Waldemar'

O violonista Salomão Habib vai apresentar o concerto "Serenata- De Tó Teixeira a Waldemar", nesta quinta-feira (19), no Teatro Margarida Schiwassappa. O concerto já é uma prévia da turnê que ele vai fazer para o exterior, no próximo mês de outubro. O artista vai circular por vários países ao longo de aproximadamente um mês. A turnê faz parte de um convite da Suécia em parceria com a embaixada brasileira.

O artista vai mostrar ao público peças consagradas do repertório brasileiro para violão, muito difundido nas antigas serestas e serenatas. O estilo romântico e melódico de músicas compostas originalmente para violão, fazem parte da literatura para o instrumento há mais de um século de história.

"Esse concerto é uma prévia do que vou apresentar durante a turnê que vou fazer este ano. E faz parte de um trabalho que já venho pesquisando há alguns anos. E esses países têm interesse pelas obras de Tó Teixeira, Waldemar Henrique e pela música feita na Amazônia", destaca o violonista.

O evento terá a participação dos violonistas Bernardo Barros e Kaiane Delaila, ambos alunos da Escola Salomao Habib de violão.

Tó Teixeira foi o primeiro professor de violão da Amazônia e primeiro homem negro a subir em um palco para realizar um concerto, em 1939, na cidade de Belém. Waldemar Henrique foi o maestro paraense que compôs as mais importantes canções do repertório erudito e popular amazônico, e que terá suas principais músicas apresentadas com transcrições e arranjos criados por Salomão Habib.

Faz parte também do repertório Dilermando Reis, violonista brasileiro e autor de músicas consagradas do repertório romântico de seresta; Heitor Villa Lobos, um dos mais importantes compositores do continente americano e que fez um importante trabalho de composição para violão.

Salomão Habib é concertista e compositor de música erudita e regional. Ele é professor fundador da Universidade Estadual do Pará no curso de Educação Artística, habilitação em música. Reconhecido nacional e internacionalmente, Habib possui um trabalho popular e erudito, com trabalhos divulgados na França, Japão, Colômbia, Estados Unidos, Holanda e República da Tchecoslováquia.

O artista estudou violão clássico e teoria da música no Conservatório Carlos Gomes com formação na Escola de Música de Havana, em Cuba. Cursou Direito na Unama. Foi docente do curso de Bacharelado em Educação Artística com Especialização em Música da Universidade Estadual do Pará, professor do Conservatório Carlos Gomes durante 25 anos e membro do Conselho de Cultura da Fundação Carlos Gomes, além de diretor do Teatro Waldemar Henrique ao longo de uma década.

Salomão Habib também faz um trabalho social por meio do projeto "Cantarolar", que são corais formados por crianças. Ele tem apoio da Unicef e já chegou a mais de 8 mil crianças de escolas públicas de Belém. É um projeto de arte-educação, o qual o músico aborda temas de cidadania, história e meio ambiente agregando ao universo da música.

O evento tem patrocínio de BR Eletron, Intelbras e Radisco.

Serviço:

Local: Teatro Margarida Schiwassappa

Data: Dia 19 de maio de 2022

Hora: 20 horas

Ingresso: R$ 30,00