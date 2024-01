Paes Loureiro e Salomão Habib realizam espetáculo “Belém, Poemas e Canções”

Um encontro literário musical de relevância ocorrerá nesta quinta-feira (11), véspera do aniversário de Belém, com o poeta João de Jesus Paes Loureiro e o musicista Salomão Habib, que realizam “Belém, Poemas e Canções”, na Igreja de Santo Alexandre, às 19h, com entrada franca. O evento será em comemoração aos 408 anos da capital paraense com as obras dos artistas. O concerto tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura do Pará (Secult), por meio do Sistema Integrado de Museus e conta com a produção de MLH Consultoria e Produções de Eventos.

Dentre obras consagradas do poeta e do violonista em homenagem a capital paraense, estão trechos do álbum lançado no ano 1998 intitulado. “Belém, o azul e o Raro” cujo sub-título é “Para ler como quem anda nas ruas”. Um passeio poético-musical pelas ruas e monumentos históricos da cidade de Belém. “Canção para Belém”, “Belém Antiga”, “Guaimiaba”, “Coreografias” são canções de Salomão Habib e Paes Loureiro que estarão no evento, além de récitas poéticas, acompanhadas ao violão. Também integram o programa peças instrumentais como “Toadas Ribeirinhas”, Baia do Marajó”, e outras.

“A apresentação surgiu em uma conversa que nós tivemos, eu e o Salomão. Ele propôs que a gente fizesse esse espetáculo. Nós fizemos muito tempo atrás no Theatro da Paz uma apresentação. Desde então fiz mais uma participação especial em espetáculos deles. Porém, esse é uma coisa completa e com essa partilha entre poesia e música. Sempre é mais comum ter o espetáculo de música com parte de poesia, mas um espetáculo que ponha a poesia no palco não é comum”, explica Paes Loureiro.

O concerto terá em torno de 1h15 com a apresentação de dez poemas de Paes Loureiro. Uma nova fase de composições integra a parceria entre o poeta e o violonista que será mostrada no espetáculo. “Para mim é um grande prazer esse trabalho, eu admiro muito a obra do Salomão [Habib], somos grandes amigos e parceiros, por isso eu fico muito entusiasmado com a essa possiblidade de voltarmos ao palco para fazer o trabalho”, declara o escritor.

João de Jesus Paes Loureiro é escritor, poeta e professor universitário brasileiro. Durante a carreira como docente, lecionou estética, história da arte e cultura amazônica na Universidade Federal do Pará (UFPA) de 1978 a 2009. Atualmente, ele é membro da Academia de Letras do Brasil (ALB) desde 2023, ocupando a cadeira de número 25. Paes Loureiro tem mais de 20 livros publicados não só no Brasil como no exterior e sua obra mais recente é “Em busca da terra sem males” foi publicado pela Editora AMO.

O músico e compositor Salomão Habib é paraense e se formou em violão clássico e teoria da música no Conservatório Carlos Gomes com formação na Escola de Música de Havana - Cuba. Habib também foi professor do curso de Bacharelado em educação artística com especialização em música da Universidade Estadual do Pará (UEPA).

Habib ainda foi professor do Conservatório Carlos Gomes durante 25 anos. Ele é pesquisador da obra e vida do compositor Tó Teixeira com um livro editado biográfico e um livro de partituras, quatro CDs e 1 DVD sobre a obra do compositor. Ele ainda possui 46 discos gravados sendo um na Alemanha pelo selo BUCH JULIUS, 6 livros publicados.