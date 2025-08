VÍDEO: paraense interpreta Elphaba em versão de 'Wicked' gravada no Ver-o-Peso

O clássico da Broadway "Wicked" ganhou uma versão paraense. O ator e criador de conteúdo Vagner Mendes lançou uma paródia da canção "Desafiar a Gravidade" (Defying Gravity), gravada no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém. No vídeo, ele aparece interpretando Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, em pleno centro de Belém.

Vagner aparece com figurino fiel ao musical: pele verde, chapéu pontudo e roupa preta. "A Elphaba saiu doida pelo Ver-o-Peso caçando a Matinta e tentando desafiar a gravidade com a bandeira do Pará", brincou na legenda. A produção é assinada por Joyce Leão, Rapha Pontes, Pedro Miranda e o próprio Vagner Mendes. A equipe também foi responsável por maquiagem, figurino, edição e captação de áudio, garantindo um resultado muito criativo e regional.

A versão paraense da música cita Joelma, Bete Cheirosinha e até a lenda da Matinta Pereira. A personagem canta enquanto caminha pelo mercado e interage com o cenário de Belém, com direito até a uma cena dançando "rock doido".

A ideia nasceu após um vídeo anterior de Vagner cantando Defying Gravity na Ilha do Combu também viralizar nas redes. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, ele contou sobre sua paixão por musicais e como decidiu unir esse amor à valorização da cultura local.

"Eu sou muito fã da Broadway, muito fã de musicais. Desde criança gosto muito de assistir, e sou obcecado por Wicked desde que me entendo por gente. O que me inspirou a entrar nesse universo foi mostrar um pouco da nossa cultura para outras regiões através de uma paródia no meu Instagram", disse o ator.

"Às vezes há preconceito com paródias, mas pensei: vamos fazer de forma divertida, mostrar minha paixão por Belém e pelos musicais".

Vagner conta que ficou surpreso com a repercussão: "Eu só fiz mesmo na coragem. Queria saber o que o público ia achar, os meus seguidores... E todo mundo amou. Estão se divertindo, super engajando. Eu não esperava esse engajamento tão bom, mas estou muito feliz de poder divulgar a minha cultura com algo que eu amo". Confira as fotos dos bastidores:

wicked belém Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

Sobre Wicked

Wicked, originalmente um livro de Gregory Maguire, ganhou fama mundial como musical da Broadway. Ele reconta a história da Bruxa Má do Oeste, revelando as injustiças que a transformaram em vilã. Em 2024, o musical foi adaptado para o cinema com Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais, e a segunda parte do filme estreia no Brasil em 20 de novembro de 2025. Assista ao trailer: