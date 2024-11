Além de 'Wicked': Confira outros 9 musicais da Broadway que viraram filmes

A produção “Wicked” entrou oficialmente para a lista de musicais da Broadway que ganharam adaptações para o cinema. O filme, que adapta a trama da aclamada peça, foi lançado nacionalmente nesta quinta-feira (21).

O musical estreou em 2003, adaptando a trama do livro “Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz”, de Gregory Maguire, lançado em 1995. A peça conta a história sobre a amizade entre Elphaba, a bruxa má do oeste, e Glinda, a bruxa boa do sul, antes dos eventos e "O Mágico de Oz".

Assim como “Wicked”, muitas outras obras musicais que fizeram sucesso nos palcos da Broadway foram parar nas telonas do cinema. Confira abaixo outros 10 sucessos que foram adaptados:

1- “Chicago”

A obra de 2002 é inspirada na produção original da Broadway, que estreou em 1997. A trama conta a história de Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones) , que ganha fama após assassinar seu marido, até a chegada da cantora Roxie Hart (Renée Zellweger), que também matou seu companheiro.

O filme ganhou 6 Oscars, incluindo o de Melhor Filme e Melhor Atriz Coadjuvante para Catherine Zeta-Jones.

2- “Os Miseráveis”

Baseado no romance de Victor Hugo, o musical que retrata um período da Revolução Francesa estreou na Broadway em 1987 e ficou em cartaz até maio de 2003. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar e venceu 3, incluindo o de Melhor Atriz Coadjuvante para Anne Hathaway. A produção também conta com outros nomes de destaque como Hugh Jackman, Russell Crowe e Amanda Seyfried.

3- “Grease”

Nem todos sabem, mas antes de ser lançado nos cinemas o clássico “Graese”, de 1978, já marcava presença nos teatros. A produção, que conta a história de amor entre a boa moça Sandy e o metido Danny, estreou na Broadway em 1972. Nas telonas, o filme foi protagonizado por John Travolta e **Olivia Newton-John.**

4- “Amor Sublime Amor”

Criado por Leonard Bernstein e Stephen Sondheim em 1957, o musical já ganhou duas adaptações cinematográficas. A primeira em 1961, protagonizada por Natalie Wood. A versão foi um sucesso e faturou 10 Oscars, incluindo o de Melhor Filme e Melhor Diretor.

A segunda versão é de 2021 e foi estrelada por Ansel Elgort e Rachel Zegler. Tanto os filmes quanto a peça contam uma história de paixão e rivalidade ambientada na Nova York do final dos anos 1950.

5- “Annie”

Muito aclamada, a produção chegou a Broadway em 1977 e recebeu 7 prêmios Tony – premiação que é considerada o “Oscar” do teatro americano.

Ela foi adaptada para os cinemas pela primeira vez em 1982 e ganhou uma segunda versão cinematográfica em 2014, que reuniu nomes como Jamie Foxx e Cameron Diaz.

6- “Hairspray”

A trama, que conta a história de uma adolescente que luta por igualdade racial nos anos 60, foi lançada primeiramente como filme em 1988. Mais tarde ganhou uma versão musical que estreou nos teatros da Broadway, em 2002. O filme que adapta o musical foi lançado em 2007 e indicado a 3 Globos de Ouro, incluindo Melhor Filme - Comédia ou Musical.

7- “Rent”

O longa "Rent", de 2005, adapta o musical de Jonathan Larson de mesmo nome, que estreou em 1994. As produções narram a vida de jovens boêmios em Nova York lidando com amor, perda e a crise da AIDS.

Nos cinemas, o filme conta com as atuações de Idina Menzel, Anthony Rapp, e Rosario Dawson.

8- “Cats”

O filme "Cats" é uma adaptação do famoso musical de Andrew Lloyd Webber, de 1982, que ficou por dezoito anos em cartaz na Broadway.

Dirigido por Tom Hooper, o filme sobre a trama que conta a história de uma tribo de gatos chegou aos cinemas em 2019. Apesar de reunir grandes nomes da indústria, como Taylor Swift, Idris Elba, James Corden, Jennifer Hudson e Rebel Wilson, o filme fracassou entre o público e rendeu um prejuízo de 113 milhões de dólares (equivalente a 657 milhões de reais) à Universal.

9- “Mamma Mia”

Com duas adaptações que fizeram sucesso nos cinemas, em 2004 e em 2018, “Mamma Mia” conta a história de uma noiva que tenta encontrar seu verdadeiro pai, por meio de músicas da banda ABBA.

A peça estreou originalmente no teatro no Reino Unido em 1999 e depois chegou à Broadway, em Nova York, em 2001. O elenco dos filmes, que foram filmados nas ilhas gregas, reúne grandes nomes como Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried e Colin Firth.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)