VÍDEO: Pabllo Vittar surpreende fãs com aparição na Avenida Paulista e dança hit 'Álibi'

Pabllo Vittar surpreendeu os fãs na tarde desta quarta-feira (17) ao surgir na Avenida Paulista, em São Paulo, para cantar e dançar seu hit "Álibi" com fãs e o influenciador Joow J, conhecido como Porquinho da Paulista. O momento foi registrado em vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja:

O vídeo mostra a cantora drag dançando a coreografia viral do refrão "Rosa, qué linda eres", que já levou a música ao topo das paradas musicais, ao lado de Joow J, que se tornou um fenômeno nas redes sociais e nas ruas de São Paulo. Com sua fantasia de porquinho rosa, ele canta grandes sucessos musicais, principalmente os hits mais atuais, e seus vídeos no TikTok ultrapassam milhões de visualizações.

"Álibi", em colaboração com Sevdaliza e Yseult, é o mais novo sucesso de Pabllo Vittar e vem conquistando cada vez mais espaço nas plataformas digitais. Em apenas algumas semanas desde o lançamento, a música já alcançou o #14 no Spotify Global e figura nas paradas de 57 países. O sucesso da música se deve em parte à trend viral do TikTok, que já foi reproduzida milhões de vezes.

