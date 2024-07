Pabllo Vittar entra no top 15 do Spotify Global com 'Alibi'

Com as reproduções aumentando dia após dia, a música "Alibi", parceria entre Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult subiu sete posições e alcançou o Top 15 do Spotify Global, playlist que lista as 50 faixas mais tocadas no mundo nas últimas 24 horas.

A colaboração da brasileira com as cantoras irani-neerlandesa e francesa recebeu 3.685.202 streams nas últimas 24 horas e chegou à 14ª posição na atualização da plataforma de música desta terça-feira (16).

"Alibi" em 14º no Spotify Global, no dia 16 de julho (Reprodução / Spotify)

Além do sucesso mundial, "Alibi" caiu no gosto dos brasileiros e alcançou a 5ª posição do Spotify Brasil, com 775.023 reproduções. No último dia 10 de julho, Vittar entrou pela primeira vez no Top 50 do Spotify Global e se consagrou a primeira drag queen latina a conquistar tal feito.

Lançada no último dia 28 de junho, a música acumula mais de 38 milhões de reproduções somente no Spotify, enquanto o videoclipe conta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)