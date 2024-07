Pabllo VIttar entra no Top 50 do Spotify Global pela primeira vez e conquista feito inédito

Pela primeira vez na carreira, Pabllo Vittar entrou no Top 50 do Spotify Global, da maior parada de música do mundo. A artista brasileira conquistou alcançou o feito com a música "Alibi", parceria com as cantoras Sevdaliza e Yseult, lançada no último dia 28 de junho e que já acumula 20 milhões de reproduções. Na atualização desta quarta-feira (10), a música estreou no 47º lugar das faixas mais ouvidas mundialmente.

Yseult, Sevdaliza e Pabllo Vittar para o videoclipe de "Alibi" (Foto/Spotify)

Desde o lançamento, a faixa, que traz versos em inglês, francês, português e espanhol, vem tendo um desempenho crescente na plataforma de música. Na última terça-feira (9), a música teve 2.142.974 reproduções, sendo seu maior dia de streaming no Spotify.

Na versão nacional da parada, a música também vem se destacando e chegou a alcançar o Top 15 das mais tocadas.

Feito inédito

Com a entrada no Top 50 do Spotify Global, Pabllo Vittar se torna a primeira e única drag queen da história a ter uma das 50 músicas mais ouvidas no mundo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)