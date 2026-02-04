VÍDEO: Margot Robbie se derrete por Wagner Moura em entrevista: 'Ele é muito bonito'

A atriz Margot Robbie elogiou publicamente o ator brasileiro Wagner Moura durante uma entrevista recente. A australiana, de 35 anos, afirmou que o protagonista de O Agente Secreto (2025) “é realmente muito bonito”. O comentário ocorreu durante uma conversa com a jornalista Fernanda Talarico, do portal UOL, enquanto o elenco divulgava o filme O Morro dos Ventos Uivantes (2026).

Além de Robbie, o ator Jacob Elordi, colega de elenco da atriz em O Morro dos Ventos Uivantes, também exaltou Wagner Moura. “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”, afirmou o astro de Euphoria, ao comentar a carreira do brasileiro.

Durante a entrevista, a jornalista parabenizou Elordi pela indicação ao Oscar por Frankenstein (2025) e destacou que o público brasileiro estava feliz tanto pela nomeação dele quanto pela de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator. A partir daí, Elordi fez o elogio ao colega, o que abriu espaço para a reação de Margot Robbie.

A atriz comentou um momento marcante de Moura em uma premiação recente. “Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Por favor, cortem o começo dessa entrevista”, disse, antes de completar: “Mas ele é realmente muito bonito”. Elordi ainda brincou, pedindo que o trecho não fosse editado.

No Globo de Ouro de 2026, Wagner Moura venceu a categoria de Melhor Ator em Filme Dramático, concorrendo, inclusive, com Jacob Elordi. Já o Oscar de 2026 está marcado para o dia 15 de março.

O Morro dos Ventos Uivantes, filme que reúne Margot Robbie, Jacob Elordi e Wagner Moura, tem estreia prevista para 14 de fevereiro.