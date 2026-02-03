Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados em carnaval de Olinda com bonecos gigantes

O diretor do filme “O Agente Secreto” compartilhou o registro em perfil no X (antigo Twitter) e celebrou o carinho pernambucano

Lívia Ximenes
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados no carnaval de Olinda (PE) (Instagram @kleber_mendonca_filho)

O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura são homenageados, nesse ano, no carnaval de rua de Olinda (Pernambuco) com bonecos gigantes e entram para o acervo de personalidades honradas pela cultura carnavalesca pernambucana. Nessa terça-feira (3), Kleber publicou uma foto dos itens no X (antigo Twitter) e celebrou o carinho. No próximo sábado (7), a tradicional Corrida de Bonecos é realizada pela Prefeitura de Olinda.

image Bonecos de Olinda de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura (Reprodução / Redes sociais)

“Não me perguntaram, não pediram autorização, acho uma esculhambação. Viramos eu e Wagner Moura boneco gigante no carnaval. Adoro”, escreveu o diretor na postagem. Nos comentários, internautas se divertiram. “Globo de Ouro? Oscar? Não. Vencer verdadeiramente é virar boneco de Olinda no Carnaval”, disse uma usuária. “Meu filho! O seu trabalho é fazer filmes! E não ser consultado se quer ou não boneco de Olinda gigante com sua cara! Abraços! Ps. Aguardamos o filme da Dona Sebastiana sobre as três coisas que ela fez na Itália”, brincou outro.

Além de desfilarem no carnaval, os Bonecos Gigantes de Olinda ficam expostos para visitação. A tradição surgiu na Europa e chegou a Pernambuco em 1919. Os itens são feitos com argila e fibra, podendo chegar a quatro metros e até 50 quilos.

