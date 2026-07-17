VÍDEO: Marcos Palmeira, Zaynara e Jesuíta Barbosa gravam cenas de série no Ver-o-Peso

As gravações da série Brega Story, nova produção original do Globoplay inspirada no universo do tecnobrega paraense, movimentaram o Ver-o-Peso, em Belém, nesta sexta-feira (17). O elenco principal, formado por Marcos Palmeira, Zaynara e Jesuíta Barbosa, chamou a atenção de quem passava pelo principal cartão-postal da capital durante as filmagens.

Além dos protagonistas, os influenciadores paraenses Isis Vieira e João The Rocha também participaram das gravações e irão contracenar na trama. Imagens exclusivas obtidas pelo O Liberal mostram o elenco reunido no mercado.

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Um dos momentos que mais despertou a curiosidade do público foi o figurino de Marcos Palmeira. O ator apareceu usando uma camisa do Clube do Remo, o que rendeu comentários de torcedores azulinos que acompanhavam a movimentação no Ver-o-Peso.

Confira as imagens:

Baseada na história em quadrinhos de Gidalti Jr., Brega Story mistura comédia, ação, música e drama em uma narrativa ambientada no universo das aparelhagens e do tecnobrega paraense.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma garçonete que sonha em seguir carreira como cantora. Ela divide o protagonismo com Lana, drag queen vivida por Jesuíta Barbosa, até que ambas cruzam o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um ex-astro do brega que tenta recuperar o prestígio no cenário musical.

A produção ainda não teve a data de estreia anunciada pelo Globoplay.