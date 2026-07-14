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VÍDEO: Lia Mendonça, MC Daniel e influenciadores assam búfalo inteiro no Marajó

Publicação mostra preparo do animal inteiro em churrasqueira improvisada e gerou críticas nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Churrasco de búfalo inteiro no Marajó chama atenção e divide internautas (Reprodução/Instagram)

A influenciadora paraense Lia Mendonça voltou a chamar a atenção nas redes sociais com mais uma de suas receitas em grande escala. Em vídeo publicado nesta terça-feira (14), ela aparece preparando um búfalo inteiro assado durante sua passagem pela Ilha do Marajó, ao lado dos influenciadores Chrys Dias e Débora Paixão e do cantor MC Daniel.

Na gravação, o grupo encena a retirada do búfalo da água e, em seguida, monta uma churrasqueira improvisada para assar o animal inteiro. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões, principalmente por mostrar o búfalo inteiro, considerado um dos maiores símbolos culturais da Ilha do Marajó.

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Segundo os influenciadores, "o consumo da carne de búfalo faz parte da cultura e da tradição local, sempre respeitando a legislação vigente".

Nos comentários, muitos internautas criticaram a produção. "Acho que passaram um pouco do limite! 😢", escreveu uma seguidora. "Quanto exagero, tudo por engajamento!", comentou outro usuário.

Localizada no nordeste do Pará, a Ilha do Marajó concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil. O animal faz parte da identidade cultural da região e está presente na gastronomia, no turismo e nas manifestações populares. O búfalo Carabao, símbolo histórico do Marajó, é reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do Pará.

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