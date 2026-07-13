MC Daniel dança carimbó com Lia Mendonça e anda de búfalo no Marajó

MC Daniel está de volta ao Pará. O cantor desembarcou no estado no último domingo (12) para reencontrar a influenciadora paraense Lia Mendonça e aproveitou a viagem para conhecer de perto tradições da Ilha do Marajó. Os dois compartilharam nas redes sociais diversos registros da passagem pela região, incluindo momentos de dança, música e contato com um dos maiores símbolos marajoaras: os búfalos.

Durante a visita, o funkeiro participou de uma festa em uma comunidade da ilha, onde arriscou passos de carimbó ao lado de Lia Mendonça. Em outro momento, também apareceu tocando instrumentos, em clima descontraído com os moradores.

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Já nesta segunda-feira (13), MC Daniel voltou a publicar vídeos da viagem. Nas imagens, o artista interage com búfalos e encara um passeio montado em um dos animais, bastante presentes na paisagem marajoara. Localizada no nordeste do Pará, a Ilha do Marajó concentra o maior rebanho de búfalos do país.

MC Daniel e Lia Mendonça não confirmaram um relacionamento, mas já admitiram que estão se conhecendo melhor. Nas últimas semanas, os dois passaram a compartilhar viagens e momentos juntos nas redes sociais, alimentando especulações sobre um possível romance. Para esta nova visita ao Pará, a influenciadora enviou um jatinho particular para buscar o cantor.