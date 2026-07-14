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Liam Gallagher chama brasileiro de 'idiota' após reclamação sobre 'Wonderwall' na Copa

Cantor é conhecido por sua atuação frequente no X e costuma interagir com fãs e críticos

Gabrielle Borges
fonte

Liam Gallagher (Divulgação)

O cantor Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao responder de forma dura um internauta brasileiro no X, antigo Twitter. O episódio aconteceu nesta segunda-feira (13), depois que o fã criticou o uso de "Wonderwall" como uma espécie de hino informal da seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo.

Qual o motivo da discussão?

A discussão começou quando o brasileiro publicou uma mensagem questionando a escolha da música, um dos maiores sucessos do Oasis, para embalar as comemorações da equipe inglesa.

"Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo", escreveu.

A publicação repercutiu e chegou até Liam Gallagher, conhecido por acompanhar de perto as redes sociais e responder diretamente aos seguidores. Sem poupar palavras, o músico rebateu o comentário utilizando a expressão "spunk bubble", uma gíria britânica usada como insulto, equivalente a "idiota" ou "otário".

"Imagina só que isso não tem porra nenhuma a ver com você, seu idiota", respondeu o cantor.

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Cantor é conhecido por discutir em redes sociais

A troca de mensagens rapidamente viralizou e gerou reações de outros usuários da plataforma. Alguns saíram em defesa da escolha de "Wonderwall" como trilha das comemorações da seleção inglesa.

"Não tenho certeza se 'Radio Ga Ga' teria o mesmo impacto de 'Wonderwall'", brincou um internauta, citando o clássico da banda Queen.

Outros preferiram comentar o comportamento do artista na rede social. "Imagina ser o Liam Gallagher, fazer egosearch e ficar respondendo brasileiro. Tá com tempo, né", escreveu outro usuário.

Liam Gallagher é conhecido por sua atuação frequente no X e costuma interagir com fãs e críticos. O cantor frequentemente participa de debates, faz provocações e responde comentários sobre sua carreira, o Oasis e o cenário musical, tornando-se um dos artistas mais ativos na plataforma.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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