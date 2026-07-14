Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (14/07), às 15h25, o filme "Fé nas alturas", dirigido por Stephen Gaghan e estrelado por Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fé nas alturas" ?

Fé nas Alturas acompanha a angustiante jornada de Doug White (Dennis Quaid), um farmacêutico em luto pela recente perda do irmão, que se vê diante de um desafio inimaginável. Durante um voo familiar, o piloto do bimotor sofre um infarto fatal, deixando Doug como a única esperança para salvar sua família. Sem experiência em pilotagem, ele precisa lembrar fragmentos de instruções do comandante e contar com o suporte de controladores de voo e da esposa, que assume o papel de copiloto improvisada. Em meio ao desespero, orações e determinação se tornam sua bússola, enquanto ele luta para realizar o impossível: pousar a aeronave em segurança. A tensão é amplificada pelo simbolismo do ocorrido em um Domingo de Páscoa, transformando o ato de sobrevivência em um verdadeiro milagre.

Veja o trailer do filme "Fé nas alturas"

Informações do filme "Fé nas alturas"

Título original : On A Wing And A Prayer

: On A Wing And A Prayer Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h42min

1h42min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: suspense, drama

suspense, drama Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)