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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/07)?

O filme "Fé nas alturas" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "Fé nas Alturas" (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (14/07), às 15h25, o filme "Fé nas alturas", dirigido por Stephen Gaghan  e estrelado por Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fé nas alturas" ?

Fé nas Alturas acompanha a angustiante jornada de Doug White (Dennis Quaid), um farmacêutico em luto pela recente perda do irmão, que se vê diante de um desafio inimaginável. Durante um voo familiar, o piloto do bimotor sofre um infarto fatal, deixando Doug como a única esperança para salvar sua família. Sem experiência em pilotagem, ele precisa lembrar fragmentos de instruções do comandante e contar com o suporte de controladores de voo e da esposa, que assume o papel de copiloto improvisada. Em meio ao desespero, orações e determinação se tornam sua bússola, enquanto ele luta para realizar o impossível: pousar a aeronave em segurança. A tensão é amplificada pelo simbolismo do ocorrido em um Domingo de Páscoa, transformando o ato de sobrevivência em um verdadeiro milagre.

Veja o trailer do filme "Fé nas alturas"

Informações do filme "Fé nas alturas"

  • Título original: On A Wing And A Prayer
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h42min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: suspense, drama
  • Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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