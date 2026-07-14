Calça capri está de volta? Beyoncé, Rihanna e Zara Larsson reforçam retorno da tendência

A moda vive em constante movimento e, desta vez, uma peça clássica voltou a chamar atenção: a calça capri. O modelo, que fica entre o joelho e o tornozelo, voltou ao radar fashion após aparecer nos visuais de artistas como Beyoncé, Rihanna e Zara Larsson.

Com uma estética que mistura elegância e nostalgia, a peça acompanha o retorno de tendências dos anos 1990 e 2000, período que tem inspirado marcas, estilistas e celebridades ao redor do mundo.

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O que é calça capri?

A calça capri é um modelo feminino com comprimento intermediário, geralmente terminando no meio da panturrilha. Diferente de uma bermuda, ela cobre parte das pernas, mas não chega até o tornozelo como uma calça tradicional.

A peça ficou conhecida pelo visual leve e sofisticado, deixando os tornozelos à mostra e criando uma silhueta mais fresca, ideal para dias quentes. Atualmente, aparece em diferentes versões, como jeans, alfaiataria, couro e tecidos mais ajustados ou retos.

Criada em 1948 pela estilista alemã Sonja de Lennart, a calça capri surgiu com uma proposta prática: facilitar a movimentação em passeios na praia e de barco sem perder a elegância.

O modelo ganhou ainda mais fama ao ser associado à ilha italiana de Capri, destino frequentado por celebridades e nomes importantes do cinema. Atrizes como Brigitte Bardot e Grace Kelly ajudaram a transformar a peça em símbolo de um estilo sofisticado e descontraído.

Celebridades resgatam estética dos anos 2000

A tendência ganhou destaque recentemente após Beyoncé apostar no modelo durante a abertura da turnê de Jay-Z, em Nova York.

A cantora surgiu com um conjunto de alfaiataria criado pelo estilista Giuseppe di Morabito, com blazer estruturado, decote em “V” e uma calça capri de risca de giz com detalhes bordados em cristais. O visual trouxe referências do próprio estilo da artista no início dos anos 2000.

No dia seguinte, Rihanna também chamou atenção ao subir ao palco ao lado de Jay-Z. A cantora escolheu uma produção com referências da moda Y2K, tendência que resgata elementos marcantes dos anos 2000.

O look em couro marrom-escuro ganhou destaque com acessórios chamativos, como óculos estreitos, cintos de corrente e salto fino, reforçando a estética retrô que voltou a dominar a moda internacional.

A cantora sueca Zara Larsson foi outra celebridade a apostar na peça. Nesta segunda-feira (13), ela compartilhou imagens usando uma calça capri jeans com detalhes de cadarços entrelaçados e aplicações de estrelas, elementos que fazem parte da identidade visual da artista. O look foi escolhido para sua apresentação no Festival de Montreux, na Suíça.

O retorno da calça capri faz parte de um movimento maior da moda, que tem recuperado peças marcantes de décadas anteriores. Assim como aconteceu com as calças de cintura baixa, sapatilhas e bolsas baguete, o modelo volta repaginado para uma nova geração.