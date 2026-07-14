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Filhos de Brad Pitt publicaram anúncios pedindo a retirada do sobrenome do pai

A decisão dos filhos de Brad Pitt ocorre após anos de relatos sobre o desgaste na relação entre o ator e seus herdeiros

Estadão Conteúdo

Os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie, Zahara e Maddox, deram um passo importante para retirar oficialmente o sobrenome do ator de seus registros. Ambos publicaram anúncios legais, conforme previsto na legislação da Califórnia, comunicando a intenção de alterar seus nomes.

Segundo documentos que a revista People obteve acesso, Maddox e Zahara apresentaram a "prova de publicação", confirmando a divulgação pública da solicitação de mudança de nome. Os avisos foram publicados no Los Angeles Daily Journal em 7 e 9 de julho, respectivamente.

Agora, Zahara e Maddox aguardam as audiências judiciais que decidirão se os pedidos de alteração serão aprovados. Zahara pretende passar a se chamar Zahara Marley Jolie, enquanto Maddox solicita o nome Maddox Chivan Jolie.

Por que filhos de Brad Pitt estão mudando o sobrenome?

A decisão dos filhos de Brad Pitt ocorre após anos de relatos sobre o desgaste na relação entre o ator e seus herdeiros. O distanciamento se intensificou desde a separação de Pitt e Angelina Jolie em 2016, após uma década de relacionamento.

A revista People informa que Pitt mantém "praticamente nenhum contato" com os filhos adultos. Uma fonte próxima ao ator teria atribuído esse distanciamento a um processo de alienação parental, resultado de uma "campanha prolongada" que afastou os filhos do pai.

Em 2023, uma declaração de Pax, feita quando ele tinha 16 anos, circulou nas redes sociais, na qual ele se referia ao pai como um "ser humano péssimo" e dizia que os filhos tinham medo de estar em sua presença.

A intensa disputa judicial pela separação do ex-casal incluiu uma acusação de violência doméstica contra o ator, que seria o estopim para o afastamento. O processo também envolveu a venda de ações de uma vinícola e o pedido do ator para acessar mensagens privadas da ex-esposa.

Outros filhos de Jolie e Pitt também mudaram nome

Este movimento de alteração de sobrenome não é isolado entre os filhos do ex-casal. Em maio deste ano, em uma cerimônia no Spelman College, Zahara já havia sido anunciada como "Zahara Marley Jolie", sem o sobrenome do pai.

Maddox, por sua vez, já havia retirado "Pitt" dos créditos do filme Couture, estrelado pela mãe, no qual trabalhou como assistente de direção.

Vivienne também passou a usar apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical The Outsiders, da Broadway, seguindo caminho semelhante ao dos irmãos.

Em 2024, Shiloh conseguiu alterar legalmente seu nome para Shiloh Jolie, retirando o sobrenome do pai. Na mesma época, uma fonte próxima a Brad Pitt disse à People que o ator estava ciente da decisão e se sentia abalado com a escolha da filha, afirmando que ele ama os filhos e sente falta deles.

Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram seis filhos juntos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

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BRAD PITT/FILHOS/RETIRADA/SOBRENOME
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