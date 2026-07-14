Espetáculo ‘O Tempo que a chuva não levou’ inicia temporada em Belém na Casa Cuíra

Em qualquer tempo, assistir a um espetáculo de teatro é adentrar em si próprio e no espaço onde se encontra para reavaliar conceitos, valores e, na maioria das vezes, redefinir novas trilhas na vida. Tempo, espaço e pessoas estão sempre presentes no cotidiano de cada ser, semelhante à chuva que faz parte da vida de quem está em algum lugar da Amazônia. Desse modo, o espetáculo “O Tempo que a chuva não levou”, a ser apresentado a partir desta terça-feira (14) até domingo (18), na Casa Teatro Cuíra, em Belém, chega para sacudir as certezas e expectativas do público.

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“O Tempo que a chuva não levou” parte de uma peça de Anton Tchékov, autor russo, “Tio Vânia”, de 1897, para chegar a uma trama ambientada na Amazônia e abordar nuances da existência humana. Na peça de Tchékhov, os personagens se veem em meio à perda de ilusões e em outras situações delicadas e sinuosas Na adaptação da obra pelo Cuíra, essa abordagem sobre a existência humana ganha cores regionais e surpreendentes.

Como explica a atriz Iracy Vaz, integrante do elenco da peça, o espetáculo conta a história de uma família que possui uma propriedade rural no interior do Pará, no início do Século XX, e está sofrendo um processo de decadência financeira por causa do declínio do Ciclo da borracha. Firmino, Sônia, Babá e Miguel seguem acreditando na importância ambiental e social do trabalho no campo, enquanto Sebastião e Helena consideram a vida e o trabalho rural insustentáveis.

Apesar desse conflito central, há vários outros pequenos conflitos orbitando na trama, como os desejos reprimidos, as paixões silenciadas, a velhice que transforma o corpo, o peso da solidão, a incomunicabilidade do amor e as frustrações. “Esse espetáculo é um mergulho profundo nas relações humanas, nas suas complexidades e contradições. As personagens amam e odeiam, admiram e desprezam, invejam e desdenham, formando uma trama familiar repleta de nuances”, diz Iracy. Apesar do envelhecimento, frustrações e sonhos perdidos, os sentimentos verdadeiros resistem e se reinventam para enfrentar o futuro.

“O título da peça revela que o espetáculo não se passa na Rússia do século XIX, como o texto de Tchékhov propõe, mas em uma geografia outra. Em um local onde a água é uma constante, seja na forma de chuva ou de rio, ‘O Tempo que a chuva não levou” se passa nos trópicos úmidos, na Amazônia brasileira”.

“A opção por não manter o nome ‘Tio Vânia’ é uma forma de reforçar a proposta da encenação em adaptar a homônima obra do autor russo à realidade amazônica. Evocando a chuva como um forte signo da nossa região, elemento identitário da Amazônia paraense. A chuva, a umidade e o calor estão presentes a todo o momento no espetáculo, seja na sonoplastia, na expressão dos atores, na iluminação, as cenas são sempre marcadas pelas sensações corporais de viver em um clima quente e úmido. O espetáculo propõe trazer o regional sem precisar cair nos estereótipos, revelando que a nossa regionalidade também consegue abordar de forma profunda temas que são universais”, destaca Iracy Vaz.

Leituras

O processo criativo em teatro pode partir de muitos impulsos, do texto, da memória, da oralidade, do objeto, da partitura corporal e por aí vai, como ressalta Iracy. “Nosso espetáculo parte do texto de Tchékhov, mas se lança para muito além dele. O teatro não pode ser uma linguagem subordinada pela literatura, ao contrário, se estabelece como uma arte autônoma”.

“Por isso, nesse processo, a encenação de Paulo Santana e o trabalho dos atores e técnicos transcendem as indicações presentes na literatura de Tchékhov e constroem outras leituras possíveis da obra. No processo criativo desse espetáculo, os artistas estavam muito livres para criar, não se limitavam ao texto, criavam a partir dele. Com isso, o texto russo se tornou um pretexto para falar do ser-viver na Amazônia, no passado e no presente, mas tangenciando temas que são comuns à condição perecível da vida humana. Seja aqui ou na Rússia. Seja no século XIX ou no século XXI”, acrescenta Iracy.

As reflexões que o espetáculo traz, como pontua a atriz, atuam em três frentes: social, histórica e psicológica. No que tange ao social, a importância do trabalho rural, das práticas sustentáveis para o meio ambiente e a necessidade da manutenção das florestas é uma forte mensagem da obra. “No âmbito histórico, nos faz refletir sobre os impactos

culturais e econômicos que o declínio do ciclo da borracha trouxe para o estado do Pará. E, por fim, o psicológico, fala sobre a complexidade das relações humanas, o processo de envelhecimento e seu impacto sobre a saúde mental”.

“Não há uma única mensagem para o espectador, mas inúmeras reflexões para que as pessoas possam sair do espetáculo pensando sobre vários aspectos da vida humana”, adianta Iracy Vaz.

“A cena começa com uma evocação das águas, em que uma mulher adentra uma casa abandonada e evoca memórias de opulência deixadas na cidade de Belém pelo ciclo econômico do látex, uma memória social, reverberada por gerações seguintes de crise e decadência, de derrota e fracasso. Ressuscitando essa opulência dolorosa de seres que um dia habitaram este espaço, agora coberto por mofo, memória e passado”, destaca o diretor Paulo Santana. No enfoque da Antropofagia Cênica, Paulo diz: “A minha tarefa de diretor e encenador não é ‘montar Tchekhov amazônico’. É abrir a boca da cena, engolir o russo até doer, ferver esse veneno por três dias como se ferve tucupi, e devolver pro palco uma dramaturgia que arde, alimenta e pertence. Não enceno Tchekhov com sotaque paraense. Deixe Belém digerir Tchekhov e devolver ao mundo um drama que só poderia nascer aqui: entre o tucupi quente, a chuva que batiza e o suor que desce sem ninguém notar”.

A peça tem adaptação a cargo de Adriano Barroso e direção e encenação de Paulo Santana. O elenco reúne Luiz Carlos Girard, Luis Girard, Elias Hage, Iracy Vaz, Mariana Da Paz e Safira Clausberg. A coordenação do projeto é de Olinda Charone; na produção atua Zê Charone e a coprodução é do Grupo Cuíra do Pará.

Esse projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc no Edital de Fomento à Criação de Projetos Culturais nº 002/2025. Realização: Ministério da Cultura / Governo Federal / Governo do Estado do Pará / Secult-PA.



Serviço:

Peça ‘O Tempo que a chuva não levou’,

De 14 a 18 de julho de 2026, às 20h

Na Casa Teatro Cuíra, na rua Dr. Malcher, 287, Belém- PA

Entrada gratuita, sujeita à lotação (40 pessoas). Os ingressos serão retirados no local.