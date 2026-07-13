Rihanna voltou aos palcos? Aparição surpresa em show de Jay-Z surpreende fãs

Após mais de uma década sem realizar uma turnê mundial, Rihanna voltou a se apresentar diante de uma grande plateia no último domingo (12). A cantora fez uma participação especial no terceiro e último show de Jay-Z, realizado no Yankee Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

A aparição da artista levou os fãs ao entusiasmo. Ao lado do rapper, Rihanna interpretou o sucesso "Run This Town", lançado originalmente em parceria com Kanye West, além de embalar o público com "Bitch Better Have My Money".

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Durante a apresentação, a cantora comentou, em tom descontraído, sobre o longo período afastada dos palcos. "Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo que não subo ao palco. Vocês estão comigo?", disse, arrancando aplausos e gritos da plateia.

Embora tenha ficado anos longe de uma agenda regular de shows, Rihanna fez uma apresentação completa em março de 2024, quando foi contratada para cantar em uma luxuosa festa de pré-casamento na cidade de Jamnagar, na Índia.

Na ocasião, a artista apresentou um repertório com cerca de 20 músicas, em um show que marcou seu retorno após quase oito anos sem performances desse porte.

Super Bowl de 2023

Antes disso, sua última grande aparição em um evento de alcance mundial havia sido no show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2023, nos Estados Unidos, quando protagonizou uma das apresentações mais comentadas do ano.

O trabalho de estúdio mais recente de Rihanna é "ANTI", lançado em janeiro de 2016. Desde o lançamento, Rihanna passou a concentrar seus esforços em negócios, como as marcas Fenty Beauty e Savage X Fenty, além da maternidade.

A participação ao lado de Jay-Z reacende as expectativas dos fãs sobre um possível retorno definitivo de Rihanna aos palcos e, quem sabe, o anúncio de novos projetos musicais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)