Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Rihanna e A$AP Rocky são flagrados discutindo após marcarem presença no Met Gala: 'Pra mim já deu'

Segundo especialista em leitura labial, Rihanna teria dito: “Você não se importa comigo, né?”

Victoria Rodrigues
fonte

A artista internacional disse que não conseguia ficar perto do marido (Foto: Reprodução/ Instagram @badgalriri)

A cantora internacional Rihanna e o rapper A$AP Rocky foram flagrados pela TMZ conversando de forma séria dentro de um carro, na última segunda-feira (4), após deixarem o Metropolitan Museum of Art, onde ocorreu o evento do Met Gala 2026. Segundo a especialista em leitura labial Nicola Hickling, que é famosa por fazer as leituras de membros da Família Real Britânica, o casal estava discutindo e trocando olhares de modo intenso.

No início do vídeo, é possível observar Rihanna dizendo: “Você não se importa comigo, né?”. Em seguida, ele respondeu: “Você está falando sério? Você é louca. Não consegue ver? Merda, merda". Sem perder a postura, a cantora diz que não consegue ficar próxima de A$AP. “Sai daqui, eu não consigo ficar perto de você”, ironizou em tom de deboche. Logo depois, ele revidou, querendo colocar um ponto final: “Para mim já deu".

Na sequência, Rihanna pergunta mais uma vez a A$AP: “Para você já deu? Para mim já deu. Estou cansada. Agora que acabou pra você, pode me deixar”. Logo em seguida, o rapper norte-americano sugere que a cantora esteja tramando algo: “Você tá tentando alguma coisa, hein. Tenta”.

VEJA MAIS

image Suspeita de atirar contra casa de Rihanna é presa nos EUA por tentativa de homicídio
O valor da fiança foi fixado em 10 mil dólares, cerca de R$ 52 mil.

image Rihanna detalha como percebeu o ataque a tiros à sua casa e como reagiu para salvar os filhos
As marcas dos disparos foram encontradas em diferentes pontos da propriedade, incluindo portões e cercas

image Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora
O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

Leitura labial de Rihanna e A$AP Rocky

De acordo com a técnica de leitura labial utilizada por Nicola Hickling, a artista estava o tempo todo buscando respostas nas palavras de A$AP. “Rihanna é quem está fazendo as perguntas, com os olhos fixos em Rocky de forma determinada. Olhando diretamente para frente, ele está preso ao olhar dela e não consegue escapar. Esse contato visual direto é destemido, sugerindo que ela o está desafiando a responder”, revelou.

“Ela balança a cabeça de um lado para o outro, claramente insatisfeita com a resposta dele. Sua expressão questionadora combina olhos semicerrados com os lábios levemente comprimidos, sinalizando que ela está procurando respostas. Rihanna não tira os olhos dele até obter a informação que quer. O olhar dela é intenso, quase atravessando o parceiro enquanto ele luta para encontrar as palavras certas”, complementou.

Os famosos possuem 3 filhos e estão juntos desde 2020.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rihanna

asap rocky

discussão

leitura labial

met gala
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVO HIT

VÍDEO: Shakira anuncia música oficial para a Copa de 2026; clipe foi gravado no Maracanã

A música deve chegar nas plataformas digitais no dia 15 de maio. O hit fará parte de álbum oficial da competição

07.05.26 14h34

RECONHECIMENTO

Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFPA em cerimônia emocionante

Em um discurso marcado pela emoção e representatividade, a homenageada ressaltou o orgulho de suas raízes e a transição para novos desafios profissionais, como a direção e a vida acadêmica

07.05.26 12h57

ARTE

Belém recebe 3ª Mostra Tekó de Artivismo Indígena no Sesc Ver-o-Peso

A programação utiliza diferentes linguagens artísticas para valorizar a ancestralidade e combater o apagamento da presença indígena no contexto urbano

07.05.26 8h30

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

CONFUSÃO

Vídeo: Ed Motta se envolve em briga em restaurante do Rio e causa polêmica

As agressões envolveram cadeirada, xingamentos e ataques à origem nordestina dos funcionários.

07.05.26 13h16

Amor à distância

Foragido da Justiça, Oruam recebe declaração da noiva: 'novo começo'

Na postagem, Fernanda demonstrou apoio ao companheiro e afirmou acreditar em uma reviravolta no caso.

07.05.26 11h32

CULTURA

Espetáculo em Belém transforma obra de Waldemar Henrique em experiência cênica e musical

‘Canções de Um Homem Só’ chega à CAIXA Cultural nesta quinta-feira (7), às 19h

07.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda