Rihanna e A$AP Rocky são flagrados discutindo após marcarem presença no Met Gala: 'Pra mim já deu'

A cantora internacional Rihanna e o rapper A$AP Rocky foram flagrados pela TMZ conversando de forma séria dentro de um carro, na última segunda-feira (4), após deixarem o Metropolitan Museum of Art, onde ocorreu o evento do Met Gala 2026. Segundo a especialista em leitura labial Nicola Hickling, que é famosa por fazer as leituras de membros da Família Real Britânica, o casal estava discutindo e trocando olhares de modo intenso.

No início do vídeo, é possível observar Rihanna dizendo: “Você não se importa comigo, né?”. Em seguida, ele respondeu: “Você está falando sério? Você é louca. Não consegue ver? Merda, merda". Sem perder a postura, a cantora diz que não consegue ficar próxima de A$AP. “Sai daqui, eu não consigo ficar perto de você”, ironizou em tom de deboche. Logo depois, ele revidou, querendo colocar um ponto final: “Para mim já deu".

Na sequência, Rihanna pergunta mais uma vez a A$AP: “Para você já deu? Para mim já deu. Estou cansada. Agora que acabou pra você, pode me deixar”. Logo em seguida, o rapper norte-americano sugere que a cantora esteja tramando algo: “Você tá tentando alguma coisa, hein. Tenta”.

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Leitura labial de Rihanna e A$AP Rocky

De acordo com a técnica de leitura labial utilizada por Nicola Hickling, a artista estava o tempo todo buscando respostas nas palavras de A$AP. “Rihanna é quem está fazendo as perguntas, com os olhos fixos em Rocky de forma determinada. Olhando diretamente para frente, ele está preso ao olhar dela e não consegue escapar. Esse contato visual direto é destemido, sugerindo que ela o está desafiando a responder”, revelou.

“Ela balança a cabeça de um lado para o outro, claramente insatisfeita com a resposta dele. Sua expressão questionadora combina olhos semicerrados com os lábios levemente comprimidos, sinalizando que ela está procurando respostas. Rihanna não tira os olhos dele até obter a informação que quer. O olhar dela é intenso, quase atravessando o parceiro enquanto ele luta para encontrar as palavras certas”, complementou.

Os famosos possuem 3 filhos e estão juntos desde 2020.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)