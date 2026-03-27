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Rihanna detalha como percebeu o ataque a tiros à sua casa e como reagiu para salvar os filhos

As marcas dos disparos foram encontradas em diferentes pontos da propriedade, incluindo portões e cercas

Estadão Conteúdo
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Cantora Rihanna (Divulgação)

A cantora Rihanna voltou a relatar os momentos de tensão vividos no início de março, quando sua propriedade foi alvo de um ataque a tiros. Segundo informações do Daily Mail, a artista inicialmente não percebeu a gravidade da situação.

Ela estava em um trailer Airstream (ícone americano para esse tipo de veículo) dentro da propriedade quando ouviu cerca de dez estrondos, que interpretou como "10 fortes estrondos em metal". Ao olhar para as janelas notou que havia marcas de bala no para-brisa, bem à sua frente, foi nesse instante que entendeu que estava sob ataque.

Reação imediata de proteger os filhos

Diante da ameaça, Rihanna acordou imediatamente o marido, A$AP Rocky, que dormia na parte traseira do trailer, e alertou sobre os disparos. O casal se jogou no chão e correu até a garagem em busca de proteção.

A principal preocupação era chegar até os filhos RZA, de 3 anos, e Riot, de 2 que dormiam na casa, além de conferir o estado dos funcionários que também estavam na propriedade. Apesar do susto e da gravidade do episódio, ninguém ficou ferido.

Disparos foram numerosos e direcionados

De acordo com documentos judiciais e relatos de autoridades, o ataque foi intenso. A Promotoria aponta que cerca de 20 tiros foram disparados contra o portão da residência, utilizando um fuzil no estilo AR-15.

As marcas dos disparos foram encontradas em diferentes pontos da propriedade, incluindo portões e cercas. Testemunhas relataram a fuga de um carro logo após os tiros, o que contribuiu para a identificação da suspeita.

Suspeita é presa e caso vai à Justiça

A mulher acusada, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos, foi localizada após a polícia rastrear o veículo utilizado na fuga. Ela compareceu ao tribunal na quarta-feira, dia 25, e se declarou inocente.

Ortiz responde por tentativa de homicídio, múltiplas acusações de agressão com arma de fogo e disparos contra uma residência habitada. Caso seja condenada, pode enfrentar prisão perpétua.

A Promotoria classificou o episódio como um ataque "deliberado e extremamente perigoso", destacando que havia adultos e crianças na casa no momento dos disparos.

Investigação aponta premeditação

Segundo os promotores, há indícios de que o crime foi planejado. A suspeita teria ido até o local armada, com munição e até um disfarce, o que reforça a hipótese de premeditação.

Além disso, publicações anteriores nas redes sociais indicam que ela já havia direcionado mensagens à cantora, o que levanta a possibilidade de motivação pessoal.

Histórico de ameaças

Em depoimento à polícia, Rihanna afirmou que já recebeu ameaças anteriormente pelas redes sociais, mas não conseguiu relacionar nenhuma delas diretamente ao ataque ocorrido em março.

Apesar da violência do episódio, o desfecho se deu sem vítimas, algo destacado pelas autoridades como um fator de sorte diante da quantidade de disparos.

Para Rihanna, no entanto, o impacto vai além do físico, o relato revela o desespero de uma mãe que, em segundos, precisou reagir para proteger seus filhos em meio a uma situação extrema.

 
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