Quem era Jéssica Costa, cantora que morreu após batida de carros a caminho de show no Maranhão

A cantora foi retirada das ferragens com vida, mas não sobreviveu aos ferimentos

No último sábado, 11, a cantora Jéssica Costa, de 32 anos, faleceu em um acidente de carro. A artista e outro passageiro não resistiram à colisão ocorrida durante o trajeto para um show em Timon, Maranhão.

O produtor da banda, Weldyvan Valerio de Santana, relatou que o veículo onde Jéssica Costa estava foi atingido lateralmente. Uma caminhonete em alta velocidade e com faróis apagados teria provocado o impacto. O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A segunda vítima fatal era um homem, não integrante da banda, que acompanhava a equipe para o aluguel de um equipamento de som. Ele estava no banco traseiro do carro. A cantora foi retirada das ferragens ainda com vida, porém, não resistiu aos ferimentos posteriormente.

Trajetória e Carreira de Jéssica Costa

Jéssica Costa era uma cantora de forró, conhecida por interpretar clássicos do gênero. Ela se apresentava em shows e eventos com sua banda.

A artista utilizava suas redes sociais para compartilhar vídeos de seu trabalho, mostrando trechos de suas apresentações musicais.

Além da carreira musical, Jéssica Costa também atuava no Shopping da Cidade, em Teresina. O centro comercial publicou uma nota, após seu falecimento, descrevendo-a como uma "presença de luz".