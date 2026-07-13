Morre Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Eternizado por protagonizar Jurassic Park, o ator neozelandês Sam Neill morreu nesta segunda-feira (13), em Sydney, na Austrália. A morte do artista foi confirmada pela família em um comunicado publicado no Instagram.
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"É com imensa tristeza que a família de Sam Neill comunica seu falecimento. Sam estava cercado por seus familiares e partiu com a dignidade que marcou toda a sua vida. A perda foi repentina e inesperada, mas houve o conforto de saber que Sam permaneceu livre do câncer", diz um trecho da publicação.
Sam lutou durante anos contra um câncer. Recentemente, chegou a informar que estava se recuperando após cinco anos de tratamento. O ator declarou que sua melhora ocorreu graças a uma terapia genética, que modificou seu sistema imunológico.
Em 2023, ele chegou a escrever um livro de memórias no qual confessava estar "possivelmente morrendo" após ser diagnosticado com linfoma não Hodgkin em estágio 3.
Em entrevista ao Canal 7, da Austrália, Sam contou que conviveu com a doença por cinco anos e que o tratamento com quimioterapia havia deixado de fazer efeito.
Foi então que Neill iniciou a terapia conhecida como CAR-T, que utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório, para atacar o câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", disse à época.
Vida e obra
Nigel John Dermot Neill, nome de batismo do ator, nasceu em Omagh, na Irlanda do Norte, em 1947, e se mudou com a família para Christchurch, na Nova Zelândia, ainda criança. Aos 12 anos, adotou o nome Sam, porque havia vários alunos chamados Nigel em sua escola.
Sua carreira o levou a interpretar papéis de destaque em filmes como O Piano e A Caçada ao Outubro Vermelho. Uma de suas atuações mais marcantes foi a do Dr. Alan Grant em Jurassic Park, personagem que voltou a interpretar em Jurassic Park III.
Mais recentemente, o ator interpretou um policial na série dramática Peaky Blinders.