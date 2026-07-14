Laboratório de fotografia abre inscrições para nova etapa de atividades gratuitas em Belém

A Kamara Kó Galeria abriu inscrições para uma nova etapa do laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?", que oferece atividades gratuitas de formação em fotografia em Belém (PA). Conduzido pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka, o projeto, parte do Programa Funarte de Ações Continuadas, terá sua programação do segundo semestre iniciada em agosto.

A programação reúne quatro módulos e duas mini oficinas, abordando desde experimentações com processos fotográficos sustentáveis até a organização de acervos, tratamento de imagens e práticas de curadoria.

Técnicas de Fotografia Sustentáveis

O primeiro módulo, "Seiva Bruta: Fitotipia e Antotipia", já está com inscrições abertas até 3 de agosto. As atividades, realizadas entre 11 e 14 do mesmo mês, ensinarão técnicas de impressão fotográfica com pigmentos vegetais. A proposta explora a produção de imagens usando plantas e elementos naturais, sem recorrer a processos químicos convencionais, valorizando o contexto amazônico.

Organização e Preservação de Acervos

Outro foco do laboratório é a organização e preservação de acervos fotográficos. Os módulos IV, V e VI guiarão os participantes na gestão de arquivos digitais, utilizando o software livre Darktable. Serão abordados catalogação, indexação, fluxo de trabalho, tratamento de imagens e a construção de processos curatoriais colaborativos.

Este ciclo será concluído com a realização de uma exposição coletiva na Kamara Kó Galeria, reunindo as fotografias produzidas durante o próprio laboratório.

Mini Oficinas de Percepção Visual

Além dos módulos, o projeto oferece as mini oficinas "Gotas de Luz", encontros independentes focados em experiências práticas de percepção visual. A oficina "Click Mental" convida a exercitar o olhar antes do registro fotográfico, usando janelas de enquadramento e câmeras obscuras artesanais para investigar composição, ponto de vista e percepção da imagem.

Já a oficina "Disco de Cores" explora fenômenos da visão humana. Por meio da construção do tradicional Disco de Newton, os participantes compreenderão conceitos como permanência retiniana, ilusão de ótica e a decomposição da luz.

Ao longo das atividades, o laboratório propõe reflexões sobre a fotografia como instrumento de percepção, investigação e produção de conhecimento. O projeto incentiva processos colaborativos e experiências sensoriais que dialogam com memória, tempo e território.

Inscrições e Cronograma Detalhado

As inscrições são gratuitas e realizadas por meio de formulário disponível no link da bio da Kamara Kó Galeria (@galeriakamarako). Os períodos de inscrição variam conforme a atividade, e todas as ações possuem vagas limitadas.

Confira o cronograma de inscrições e realização:

Módulo VIII – Seiva Bruta: Fitotipia e Antotipia: inscrições até 3 de agosto ; atividades de 11 a 14 de agosto.

; atividades de 11 a 14 de agosto. Oficina Click Mental: inscrições de 10 de julho a 10 de agosto ; atividade em 22 de agosto.

; atividade em 22 de agosto. Módulo IV – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens I: inscrições de 14 de julho a 14 de agosto ; atividades de 24 a 28 de agosto.

; atividades de 24 a 28 de agosto. Oficina Disco de Cores: inscrições de 22 de julho a 21 de agosto ; atividade em 29 de agosto.

; atividade em 29 de agosto. Módulo V – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens II: inscrições de 21 de julho a 21 de agosto ; atividades de 31 de agosto a 5 de setembro.

; atividades de 31 de agosto a 5 de setembro. Módulo VI – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens III: inscrições de 28 de julho a 28 de agosto; atividades de 8 a 15 de setembro.

Serviço

Evento: Laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?" – Segundo semestre

Laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?" – Segundo semestre Mediação: Miguel Chikaoka

Miguel Chikaoka Local: Kamara Kó Galeria (Travessa Frutuoso Guimarães, 611 – Campina – Belém (PA))

Kamara Kó Galeria (Travessa Frutuoso Guimarães, 611 – Campina – Belém (PA)) Inscrições: Conforme cronograma, pelo formulário disponível no link da bio de @galeriakamarako

Conforme cronograma, pelo formulário disponível no link da bio de @galeriakamarako Público: A partir de 16 anos

A partir de 16 anos Vagas: Gratuitas e limitadas