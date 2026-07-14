Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Laboratório de fotografia abre inscrições para nova etapa de atividades gratuitas em Belém

Projeto "Olhos de Ver... com que olhos?", da Kamara Kó Galeria, oferece quatro módulos e duas mini oficinas conduzidos por Miguel Chikaoka

O Liberal
fonte

A programação reúne quatro módulos e duas mini oficinas, abordando desde experimentações com processos fotográficos sustentáveis até a organização de acervos, tratamento de imagens e práticas de curadoria (Angelo Martins)

A Kamara Kó Galeria abriu inscrições para uma nova etapa do laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?", que oferece atividades gratuitas de formação em fotografia em Belém (PA). Conduzido pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka, o projeto, parte do Programa Funarte de Ações Continuadas, terá sua programação do segundo semestre iniciada em agosto.

A programação reúne quatro módulos e duas mini oficinas, abordando desde experimentações com processos fotográficos sustentáveis até a organização de acervos, tratamento de imagens e práticas de curadoria.

Técnicas de Fotografia Sustentáveis

O primeiro módulo, "Seiva Bruta: Fitotipia e Antotipia", já está com inscrições abertas até 3 de agosto. As atividades, realizadas entre 11 e 14 do mesmo mês, ensinarão técnicas de impressão fotográfica com pigmentos vegetais. A proposta explora a produção de imagens usando plantas e elementos naturais, sem recorrer a processos químicos convencionais, valorizando o contexto amazônico.

Organização e Preservação de Acervos

Outro foco do laboratório é a organização e preservação de acervos fotográficos. Os módulos IV, V e VI guiarão os participantes na gestão de arquivos digitais, utilizando o software livre Darktable. Serão abordados catalogação, indexação, fluxo de trabalho, tratamento de imagens e a construção de processos curatoriais colaborativos.

Este ciclo será concluído com a realização de uma exposição coletiva na Kamara Kó Galeria, reunindo as fotografias produzidas durante o próprio laboratório.

Mini Oficinas de Percepção Visual

Além dos módulos, o projeto oferece as mini oficinas "Gotas de Luz", encontros independentes focados em experiências práticas de percepção visual. A oficina "Click Mental" convida a exercitar o olhar antes do registro fotográfico, usando janelas de enquadramento e câmeras obscuras artesanais para investigar composição, ponto de vista e percepção da imagem.

Já a oficina "Disco de Cores" explora fenômenos da visão humana. Por meio da construção do tradicional Disco de Newton, os participantes compreenderão conceitos como permanência retiniana, ilusão de ótica e a decomposição da luz.

Ao longo das atividades, o laboratório propõe reflexões sobre a fotografia como instrumento de percepção, investigação e produção de conhecimento. O projeto incentiva processos colaborativos e experiências sensoriais que dialogam com memória, tempo e território.

Inscrições e Cronograma Detalhado

As inscrições são gratuitas e realizadas por meio de formulário disponível no link da bio da Kamara Kó Galeria (@galeriakamarako). Os períodos de inscrição variam conforme a atividade, e todas as ações possuem vagas limitadas.

Confira o cronograma de inscrições e realização:

  • Módulo VIII – Seiva Bruta: Fitotipia e Antotipia: inscrições até 3 de agosto; atividades de 11 a 14 de agosto.
  • Oficina Click Mental: inscrições de 10 de julho a 10 de agosto; atividade em 22 de agosto.
  • Módulo IV – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens I: inscrições de 14 de julho a 14 de agosto; atividades de 24 a 28 de agosto.
  • Oficina Disco de Cores: inscrições de 22 de julho a 21 de agosto; atividade em 29 de agosto.
  • Módulo V – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens II: inscrições de 21 de julho a 21 de agosto; atividades de 31 de agosto a 5 de setembro.
  • Módulo VI – Organização e Gestão de Arquivos de Imagens III: inscrições de 28 de julho a 28 de agosto; atividades de 8 a 15 de setembro.

Serviço

  • Evento: Laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?" – Segundo semestre
  • Mediação: Miguel Chikaoka
  • Local: Kamara Kó Galeria (Travessa Frutuoso Guimarães, 611 – Campina – Belém (PA))
  • Inscrições: Conforme cronograma, pelo formulário disponível no link da bio de @galeriakamarako
  • Público: A partir de 16 anos
  • Vagas: Gratuitas e limitadas
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kamara Kó Galeria

Miguel Chikaoka

Laboratório "Olhos de Ver... com que olhos?"

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Após eliminação da França, web resgata desentendimento entre Mbappé e mãe de Lexa; relembre

Episódio ocorreu durante uma festa de Halloween promovida por Neymar, em Paris

15.07.26 9h06

POLÊMICA

Liam Gallagher chama brasileiro de 'idiota' após reclamação sobre 'Wonderwall' na Copa

Cantor é conhecido por sua atuação frequente no X e costuma interagir com fãs e críticos

14.07.26 8h20

CULTURA

Rihanna voltou aos palcos? Aparição surpresa em show de Jay-Z surpreende fãs

O trabalho de estúdio mais recente de Rihanna é "ANTI", lançado em janeiro de 2016.

13.07.26 8h22

DIA NACIONAL DO FUNK

Funk ganha novas batidas no Pará com influência do tecnomelody e da música eletrônica

Artistas paraenses contam como o gênero se transformou e conquistou espaço na cena local

12.07.26 8h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Após eliminação da França, web resgata desentendimento entre Mbappé e mãe de Lexa; relembre

Episódio ocorreu durante uma festa de Halloween promovida por Neymar, em Paris

15.07.26 9h06

Celebridades

Ex de Bruna Marquezine, ator se afasta da TV e vira missionário

Ricky Tavares, hoje com 34 anos, atuou em 'Malhação' e novelas como 'Além da ilusão'

15.07.26 13h24

EXPOSIÇÃO GRATUITA

Exposição gratuita de dragões gigantes chega a Belém nas férias

Mostra no Shopping Bosque Grão-Pará reúne réplicas robotizadas com efeitos especiais e fica aberta à visitação até 2 de agosto

15.07.26 12h56

SHOW

Belém recebe espetáculo gratuito do Pé de Cerrado após apresentação no Marajó

Grupo brasiliense apresenta "Os Brincantes" no Espaço Cultural Apoena, com participação do cantor André Nascimento, da DJ Gabi Matos e dos palhaços Irmãos Saúde

15.07.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda