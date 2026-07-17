‘Da Janela’ une teatro, inclusão e amizade em apresentações na capital paraense

Espetáculo acompanha a amizade entre três crianças e incorpora Libras, narração cênica e outros recursos inclusivos como parte da própria dramaturgia ( Foto: ANNE LIZETOZETTO )

As férias escolares ganham mais uma atração cultural em Belém com a chegada do espetáculo "Da Janela", que será apresentado nos dias 25 e 26 de julho, sempre às 16h, no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro da Batista Campos. Voltada para toda a família, a montagem acompanha a história de três crianças que constroem uma amizade a partir das janelas de suas casas e faz da acessibilidade um elemento central da narrativa. Os ingressos estão à venda pela plataforma digital Sympla.

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Com classificação livre, a peça foi concebida pelo diretor teatral Marco dos Anjos e apresenta uma proposta em que recursos de acessibilidade fazem parte da própria encenação. Em vez de serem utilizados apenas como suporte, elementos como a tradução em Libras e a narração das cenas são incorporados à dramaturgia e à interação entre os personagens.

Na história, Malu, Nina e Cadu começam a se conhecer observando a vizinhança de suas janelas. Aos poucos, a comunicação entre eles se fortalece e os três passam a descobrir diferentes maneiras de se relacionar e compreender as particularidades uns dos outros. Ao longo da montagem, o público acompanha como as diferenças podem ampliar as possibilidades de convivência e de comunicação.

A atriz Elizandra Souza interpreta Malu, personagem que utiliza um binóculo para observar o que acontece ao redor e descreve as ações da cena, contribuindo para que pessoas com deficiência visual acompanhem o espetáculo. Já Nina é vivida pela atriz surda Mariana Siciliano, que apresenta novas formas de comunicação a Cadu, interpretado por Alain Catein.

Outra personagem importante é a síndica da vizinhança, interpretada por Thamires Ferreira, atriz e intérprete de Libras. Durante a apresentação, ela comenta, em Língua Brasileira de Sinais, os acontecimentos da história e convida a plateia a participar da experiência aprendendo sinais e interagindo com os personagens.

Além da dramaturgia acessível, a produção disponibiliza fones abafadores para pessoas com sensibilidade auditiva, monitores especializados para atendimento ao público e estrutura voltada à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e usuários de cadeira de rodas.

Segundo o diretor Marco dos Anjos, a proposta surgiu a partir da intenção de integrar os recursos de acessibilidade ao próprio fazer teatral.

"Eu quis experimentar os recursos de acessibilidade desde o primeiro ensaio. O desafio era estar organicamente na dramaturgia. Ser acessível sem recursos extras e de forma divertida", resume.

Para desenvolver o projeto, a equipe contou com consultorias especializadas em inclusão e acessibilidade durante todo o processo de criação, além da participação de profissionais com deficiência no elenco e nas etapas de construção da montagem.

A proposta foi elaborar um espetáculo em que diferentes formas de comunicação estivessem presentes desde o início da concepção artística. O espetáculo é apresentando pelo BB Seguros.

Serviço

Espetáculo: Da Janela