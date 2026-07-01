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Usinas da Paz terão colônias de férias para crianças, adolescentes e idosos durante o mês de julho

Programação gratuita une esportes, lazer, cultura, recreação e educação

Ayla Ferreira
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As colônias fazem parte do calendário das Usinas da Paz e representam um momento de fortalecimento dos laços comunitários. (Foto: David Alves / Ag. Pará)

Crianças, adolescentes e idosos poderão aproveitar o verão com as tradicionais atividades de colônias de férias de forma gratuita nas Usinas da Paz. As inscrições estão abertas e o cronograma varia conforme a unidade, e pode ser consultado diretamente nos complexos. Cada semana de julho será destinada a uma faixa etária específica, com uma programação que une esporte, lazer, cultura, recreação e atividades educativas. 

De 6 a 10 de julho, as atividades serão destinadas ao público infantil, com crianças até 12 anos. Na sequência, entre 13 e 17 de julho, será a vez dos adolescentes, com idade entre 13 e 17 anos, participarem da colônia. Encerrando a programação, de 20 a 24 de julho, as atividades serão voltadas ao público da terceira idade.

Promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), a iniciativa busca proporcionar momentos de integração, convivência e desenvolvimento social durante o mês de julho e o recesso escolar, com atividades para as diferentes faixas etárias.

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As colônias fazem parte do calendário das Usinas da Paz e representam um momento de fortalecimento dos laços comunitários, segundo a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Marilda Braga. Ela destaca que as atividades sempre são muito aguardadas pela população.

“Preparamos uma programação pensada para oferecer diversão, aprendizado e integração, valorizando cada fase da vida. Convidamos as famílias a acompanharem o cronograma de inscrições da sua Usina da Paz e garantirem a participação nessa experiência tão especial", ressalta a secretária.

Além do lazer, participar das colônias de férias pode ajudar na socialização, no desenvolvimento de habilidades e também no fortalecimento da convivência entre os participantes, em um ambiente seguro e acolhedor proporcionado pelas Usinas. As programações incluem brincadeiras, oficinas, atividades esportivas, apresentações culturais, dinâmicas em grupo e outras ações planejadas pelas equipes das Usinas da Paz.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas, com calendário específico em cada Usina da Paz. As datas, horários e orientações para participação podem ser consultados diretamente em cada unidade.

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