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Sesc Doca abre inscrições para novas turmas de espanhol em Belém

Cursos são voltados para pessoas com conhecimentos básicos do idioma e começam em agosto.

Da Redação
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Cursos são voltados para pessoas com conhecimentos básicos do idioma e começam em agosto (Divulgação)

Quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos em língua espanhola já pode se inscrever nas novas turmas oferecidas pelo Sesc Doca, em Belém. As aulas começam em agosto e são destinadas a estudantes a partir de 15 anos que já possuem noções básicas do idioma.

Serão oferecidas duas turmas. A primeira terá aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h, com início em 3 de agosto. A segunda será realizada às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, a partir de 4 de agosto. Os cursos têm carga horária de 57 horas e serão ministrados na Sala de Idiomas da unidade, com acesso pela Visconde de Souza Franco.

O conteúdo é voltado ao desenvolvimento da comunicação em espanhol, com atividades que trabalham conversação, compreensão oral e escrita, além de temas ligados ao cotidiano. Os alunos também aprofundam conhecimentos gramaticais e aprendem a relatar acontecimentos, falar sobre planos e expressar opiniões.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Central de Relacionamento do Sesc Doca ou pela internet. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

As mensalidades variam conforme a categoria do aluno. Trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam a partir de R$ 96. Para conveniados, os valores ficam entre R$ 128 e R$ 141, enquanto o público em geral paga R$ 252. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão ou Pix.

Serviço

Curso de Espanhol – Sesc Doca

Inscrições: abertas, enquanto houver vagas.
Onde: Central de Relacionamento do Sesc Doca ou pelo site do Sesc Pará.
Turma 1: segundas e quartas, das 18h às 21h. Início: 3 de agosto.
Turma 2: terças e quintas, das 14h às 17h. Início: 4 de agosto.
Público: pessoas a partir de 15 anos com conhecimentos básicos de espanhol.

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