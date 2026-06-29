Sesc Doca abre inscrições para novas turmas de espanhol em Belém

Quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos em língua espanhola já pode se inscrever nas novas turmas oferecidas pelo Sesc Doca, em Belém. As aulas começam em agosto e são destinadas a estudantes a partir de 15 anos que já possuem noções básicas do idioma.

Serão oferecidas duas turmas. A primeira terá aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h, com início em 3 de agosto. A segunda será realizada às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, a partir de 4 de agosto. Os cursos têm carga horária de 57 horas e serão ministrados na Sala de Idiomas da unidade, com acesso pela Visconde de Souza Franco.

O conteúdo é voltado ao desenvolvimento da comunicação em espanhol, com atividades que trabalham conversação, compreensão oral e escrita, além de temas ligados ao cotidiano. Os alunos também aprofundam conhecimentos gramaticais e aprendem a relatar acontecimentos, falar sobre planos e expressar opiniões.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Central de Relacionamento do Sesc Doca ou pela internet. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

As mensalidades variam conforme a categoria do aluno. Trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam a partir de R$ 96. Para conveniados, os valores ficam entre R$ 128 e R$ 141, enquanto o público em geral paga R$ 252. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão ou Pix.

Serviço

Curso de Espanhol – Sesc Doca

Inscrições: abertas, enquanto houver vagas.

Onde: Central de Relacionamento do Sesc Doca ou pelo site do Sesc Pará.

Turma 1: segundas e quartas, das 18h às 21h. Início: 3 de agosto.

Turma 2: terças e quintas, das 14h às 17h. Início: 4 de agosto.

Público: pessoas a partir de 15 anos com conhecimentos básicos de espanhol.