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Campanha abre inscrições para levar público ao Rock in Rio 2026 com viagem paga

Participação é gratuita, destinada a maiores de 18 anos e envolve desafios criativos que aumentam as chances no sorteio

O Liberal

17 de julho de 2026 às 14:51

Rock in Rio

Rock in Rio ( Foto: Reprodução )

Quem sonha em acompanhar de perto um dos maiores festivais de música do país terá uma nova oportunidade. Estão abertas, até o dia 4 de agosto, as inscrições para um concurso que vai premiar quatro consumidores com uma experiência VIP no Rock in Rio 2026, incluindo direito a acompanhante, ingressos para a área exclusiva do evento, passagens aéreas, hospedagem, traslado e um kit de produtos.

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E uma das boas notícias é que a música paraense terá espaço no RR 2026!   Artistas de diferentes gerações e estilos irão participar. Joelma fará sua estreia no festival em um show no Palco Sunset ao lado de Viviane Batidão, enquanto Félix Robatto levará ao público a proposta da Lambateria.

A ação é promovida pela Natura, patrocinadora oficial do festival, e marca a primeira vez que a empresa realiza uma promoção nacional com foco em levar consumidores para viver a experiência completa do RR.

Confira quem pode participar:

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, mediante cadastro no hotsite oficial da campanha. Após a inscrição, os participantes deverão cumprir missões criativas inspiradas no universo do festival. Cada desafio concluído gera um número da sorte para o sorteio final.

Festival Lambateria confirma oitava edição para a tradicional sexta-feira que antecede o Círio Consolidada como "A Festa do Círio", a oitava edição do Festival Lambateria está confirmada para 9 de outubro; em setembro, o projeto leva o balanço paraense ao Palco Global do Rock in Rio

Além das missões, a campanha prevê formas de ampliar as chances de participação. Os consumidores poderão obter números adicionais ao cadastrar compras de produtos da marca, compartilhar a página oficial da promoção nas redes sociais e informar o código de uma Consultora de Beleza Natura, conforme as regras previstas no regulamento.

Ao todo, serão quatro vencedores. Cada um poderá levar um acompanhante para o Rock in Rio 2026. A  premiação é pessoal e intransferível.

O regulamento completo, as missões da campanha e as orientações para participação estão disponíveis no site oficial da promoção durante o período de inscrições.

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