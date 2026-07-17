Campanha abre inscrições para levar público ao Rock in Rio 2026 com viagem paga

Quem sonha em acompanhar de perto um dos maiores festivais de música do país terá uma nova oportunidade. Estão abertas, até o dia 4 de agosto, as inscrições para um concurso que vai premiar quatro consumidores com uma experiência VIP no Rock in Rio 2026, incluindo direito a acompanhante, ingressos para a área exclusiva do evento, passagens aéreas, hospedagem, traslado e um kit de produtos.
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E uma das boas notícias é que a música paraense terá espaço no RR 2026! Artistas de diferentes gerações e estilos irão participar. Joelma fará sua estreia no festival em um show no Palco Sunset ao lado de Viviane Batidão, enquanto Félix Robatto levará ao público a proposta da Lambateria.
A ação é promovida pela Natura, patrocinadora oficial do festival, e marca a primeira vez que a empresa realiza uma promoção nacional com foco em levar consumidores para viver a experiência completa do RR.
Confira quem pode participar:
Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, mediante cadastro no hotsite oficial da campanha. Após a inscrição, os participantes deverão cumprir missões criativas inspiradas no universo do festival. Cada desafio concluído gera um número da sorte para o sorteio final.
Além das missões, a campanha prevê formas de ampliar as chances de participação. Os consumidores poderão obter números adicionais ao cadastrar compras de produtos da marca, compartilhar a página oficial da promoção nas redes sociais e informar o código de uma Consultora de Beleza Natura, conforme as regras previstas no regulamento.
Ao todo, serão quatro vencedores. Cada um poderá levar um acompanhante para o Rock in Rio 2026. A premiação é pessoal e intransferível.
O regulamento completo, as missões da campanha e as orientações para participação estão disponíveis no site oficial da promoção durante o período de inscrições.