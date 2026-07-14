Rock in Rio anuncia últimos ingressos disponíveis para dia com Stray Kids, grupo de k-pop

Com o Stray Kids confirmado como atração principal da noite de 11 de setembro, o Rock in Rio anunciou que restam os últimos ingressos para a data dedicada ao K-pop. Segundo o site oficial do festival, essa é a próxima programação com chances de esgotar, após as noites comandadas por Calvin Harris e Maroon 5 terem vendido todos os bilhetes.

Além do Stray Kids, o Palco Mundo receberá Alok, que apresentará o projeto Keep Art Human, voltado à valorização do trabalho humano em contraposição ao uso da inteligência artificial. A programação também inclui a cantora Hwasa e o grupo NEXZ, responsável por abrir os shows da turnê latino-americana do Stray Kids.

No Palco Sunset, a principal atração será a banda Jamiroquai. Segundo a organização do festival, o grupo foi escolhido para agradar aos pais que acompanharão os filhos na noite dedicada ao K-pop. O palco ainda contará com apresentações de PJ Morton, Os Garotin com Duquesa e Jota.pê ao lado de Luedji Luana e Zaynara.

Entre as demais atrações do dia estão MC Cabelinho e TZ da Coronel, no Palco Favela, e o grupo SOULIDIFIED, formado no programa Montando a Banda, que se apresenta no Global Village. A nova geração da música também marca presença com Muse Maya, Isa Buzzi, Ananda e NandaTsunami, no palco Supernova.

Ingressos

Os ingressos para o Rock in Rio seguem à venda por R$ 870 (inteira) para cada dia de festival. Clientes Itaú têm 15% de desconto sobre o valor da entrada inteira, pagando R$ 739,50. A meia-entrada custa R$ 435 para os públicos previstos em lei.