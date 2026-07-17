Com 25 anos de carreira, Mombojó reencontra público paraense em show no 'Psica de Verão'

A banda pernambucana Mombojó retorna ao Pará para uma apresentação no Festival Psica no Verão Amazônico, que começa nesta sexta-feira (17), na Vila de Joanes, no Marajó. O show do grupo acontece no sábado (18), a partir das 17h, em uma programação gratuita que reúne artistas nacionais e representantes da cultura local.

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Com 25 anos de carreira, mais de 70 músicas gravadas e uma trajetória marcada pela mistura entre indie nacional, referências da música pernambucana e experimentações sonoras, o Mombojó chega ao arquipélago marajoara com um repertório que reúne diferentes fases da banda.

A apresentação ocorre durante a divulgação do álbum “Solar”, lançado em maio de 2026. O trabalho marca o retorno do grupo a um projeto de músicas inéditas após seis anos e integra as comemorações pela trajetória construída desde a formação da banda, em 2001.

Segundo o vocalista Felipe S., a participação no Festival Psica surgiu a partir do desejo dos próprios integrantes de retornar ao Pará. O músico conta que a banda procurou a organização do evento para demonstrar o interesse em fazer parte da programação.

“Fazia muitos anos que a gente não se apresentava em Belém e esse convite acabou chegando em um momento muito especial. Estamos muito felizes de participar dessa primeira edição no Marajó e de fazer parte de um projeto que tem uma proposta tão interessante de conexão com o território amazônico”, afirma.

Memórias da banda no Pará

A volta ao Estado também resgata lembranças de outras apresentações do Mombojó para o público paraense. Felipe relembra um show realizado em Belém, quando a banda dividiu a programação com o grupo Ponto de Equilíbrio.

Segundo ele, a apresentação aconteceu durante a madrugada após atrasos na programação. Antes de subir ao palco, os integrantes imaginavam que encontrariam poucas pessoas na plateia, mas a reação do público surpreendeu a banda.

“Quando anunciaram o nome da banda, ouvi uma multidão gritando. Foi uma surpresa enorme e uma felicidade muito grande encontrar tanta gente cantando as músicas junto”, relembra.

O vocalista também recorda uma situação inusitada durante aquele show, quando uma parte da estrutura do palco foi danificada e o guitarrista acabou caindo em um espaço aberto.

“Foi uma cena engraçada e inesquecível. O público achou que ele estava ajoelhado fazendo pose de guitarrista de rock”, conta.

Repertório entre novidades e clássicos

Para a apresentação no Marajó, o Mombojó prepara um repertório que une músicas do álbum “Solar”, canções conhecidas pelos fãs e faixas que aparecem com menos frequência nos shows.

Felipe explica que a proposta é equilibrar as novidades com músicas que acompanham a história do grupo.

“A gente faz questão de tocar as músicas que o público conhece e gosta, aquelas que funcionam muito bem ao vivo e que todo mundo canta e dança junto. Mas também tentamos resgatar faixas que acabam aparecendo menos nos shows”, explica.

O vocalista afirma ainda que esta será a primeira vez que conhecerá a região do Marajó. Ele destaca a expectativa de vivenciar o território antes da apresentação.

“Estou muito curioso para viver essa experiência. Estou ansioso para chegar, conhecer o lugar e aproveitar um pouco dessa atmosfera antes do show”, comenta.

Para Felipe, o encontro entre a banda, o público e o cenário amazônico será um dos elementos marcantes da apresentação.

“Será uma experiência única. Existe uma expectativa muito grande de viver esse encontro com o público e com o território. Acho que vai ser um daqueles shows que ficam marcados na memória de quem está no palco e de quem está assistindo”, afirma.

Festival reúne artistas nacionais e paraenses

Além do Mombojó, o sábado (18) terá apresentações de Duda Beat, Grupo Paracuari convidando Mestra Jesus, Mega Pop Show, DJ Pédrita e DJ Rafael Cassiano.

Duda Beat apresenta ao público do festival a fase “Tara & Delírio”, projeto que reúne elementos do pop e da música eletrônica. Já o Grupo Paracuari, fundado em 1990 em Salvaterra, realiza uma apresentação com Mestra Jesus, artista que possui mais de 40 composições relacionadas às paisagens, saberes e tradições do Marajó.

O Mega Pop Show, com mais de duas décadas de atuação no Pará, leva ao palco um repertório que mistura ritmos populares. Na discotecagem, DJ Pédrita representa a cena dos sistemas de som amazônicos, DJ Rafael Cassiano apresenta referências da produção musical marajoara e DJ Cleide Roots participa da abertura do festival na sexta-feira (17), junto com Encanto Majoara, Grupo Balanço de Maré convidando Mestre Zezinho Viana, Layse e Lambada da Serpente, Rock dos Brabos e Tributo de Jah.