Os Amantes retornam ao Psica 2026 e lançam novo álbum 'Amar, AMOR!'
Após hiato de dois anos, projeto formado pela cantora Jaloo e os músicos Léo Chermont e Arthur Kunz, da Banda Strobo, volta aos palcos em Belém
O Festival Psica 2026 confirmou, nesta terça-feira (23), o retorno de Os Amantes ao seu line-up oficial em Belém, marcando uma das apresentações mais aguardadas desta edição. O projeto formado por Jaloo, Léo Chermont e Arthur Kunz volta aos palcos após um hiato de dois anos, em um momento que combina reencontro com o público e lançamento de nova fase criativa.
A volta do trio acontece em meio à chegada do novo álbum “Amar, AMOR!”, trabalho que aprofunda a identidade já conhecida do grupo, mas amplia ainda mais seu universo sonoro.
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O lançamento do novo disco está marcado para esta sexta-feira (26), no Sesc Pompeia, em São Paulo. O show especial de estreia apresenta ao público as novas faixas do disco e abre oficialmente o ciclo de divulgação do trabalho.
O novo álbum reúne 10 faixas e já teve os nomes das músicas reveladas como “Rock Doido”, “Notícia” e a faixa-título “Amar, AMOR!”. O trabalho deve dar continuidade à estética que mistura pop experimental, eletrônica e referências da cultura amazônica, agora com novas camadas sonoras e narrativas mais expansivas.
Antes dessa nova fase, Os Amantes já haviam se consolidado com o álbum de estreia lançado em 2021, responsável por apresentar ao público faixas como “Cotijuba”, “Bye!”, “Linda” e “Ninguém”.
O trabalho ganhou destaque por transformar o amor em narrativa central, explorando suas camadas emocionais entre desejo, ruptura e entrega, tudo isso embalado por uma estética sonora que combina guitarras, sintetizadores e batidas eletrônicas.
Na formação do projeto, a cantora e produtora Jaloo assume os vocais, Léo Chermont atua na guitarra e Arthur Kunz fica responsável pela bateria e pelas programações.
Serviço
Show de lançamento do novo álbum “Amar, AMOR!”
📍 Local: Sesc Pompeia – São Paulo (SP)
📅 Data: sexta-feira, 26 de junho de 2026
🎟️ Ingressos: no link
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