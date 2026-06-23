Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Os Amantes retornam ao Psica 2026 e lançam novo álbum 'Amar, AMOR!'

Após hiato de dois anos, projeto formado pela cantora Jaloo e os músicos Léo Chermont e Arthur Kunz, da Banda Strobo, volta aos palcos em Belém

Hannah Franco
fonte

Os Amantes fazem show de lançamento e são confirmados no Psica 2026 (Divulgação/Os Amantes)

O Festival Psica 2026 confirmou, nesta terça-feira (23), o retorno de Os Amantes ao seu line-up oficial em Belém, marcando uma das apresentações mais aguardadas desta edição. O projeto formado por Jaloo, Léo Chermont e Arthur Kunz volta aos palcos após um hiato de dois anos, em um momento que combina reencontro com o público e lançamento de nova fase criativa.

A volta do trio acontece em meio à chegada do novo álbum “Amar, AMOR!”, trabalho que aprofunda a identidade já conhecida do grupo, mas amplia ainda mais seu universo sonoro.

VEJA MAIS

image Psica 2026 anuncia Gaby Amarantos, Marcelo D2, Criolo e encontro entre Pinduca e Eliana Pittman
O festival que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, retorna nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2026 reafirmando sua proposta de mostrar o Brasil a partir do Norte

image Jaloo realiza show especial em São Paulo apresentando sua trilogia na íntegra
A apresentação está marcada para o dia 05 de abril e contará com participações especiais a serem reveladas

O lançamento do novo disco está marcado para esta sexta-feira (26), no Sesc Pompeia, em São Paulo. O show especial de estreia apresenta ao público as novas faixas do disco e abre oficialmente o ciclo de divulgação do trabalho.

O novo álbum reúne 10 faixas e já teve os nomes das músicas reveladas como “Rock Doido”, “Notícia” e a faixa-título “Amar, AMOR!”. O trabalho deve dar continuidade à estética que mistura pop experimental, eletrônica e referências da cultura amazônica, agora com novas camadas sonoras e narrativas mais expansivas.

Antes dessa nova fase, Os Amantes já haviam se consolidado com o álbum de estreia lançado em 2021, responsável por apresentar ao público faixas como “Cotijuba”, “Bye!”, “Linda” e “Ninguém”.

O trabalho ganhou destaque por transformar o amor em narrativa central, explorando suas camadas emocionais entre desejo, ruptura e entrega, tudo isso embalado por uma estética sonora que combina guitarras, sintetizadores e batidas eletrônicas.

Na formação do projeto, a cantora e produtora Jaloo assume os vocais, Léo Chermont atua na guitarra e Arthur Kunz fica responsável pela bateria e pelas programações.

Serviço

Show de lançamento do novo álbum “Amar, AMOR!”

📍 Local: Sesc Pompeia – São Paulo (SP)

📅 Data: sexta-feira, 26 de junho de 2026

🎟️ Ingressos: no link

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

os amantes

jaloo

strobo

festival psica
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Projeto Sonora Brasil inicia programação com shows gratuitos e debates em Belém

Evento reúne grupos que mesclam bases eletrônicas, carimbó tradicional e ritmos afro-indígenas

23.06.26 18h50

GRATUITO

Festival Expofac Deck inicia programação cultural gratuita em Castanhal

Mais de 40 atrações estarão divididas entre música, dança, humor e artes cênicas em nove dias de programação gratuita

23.06.26 15h33

lembranças

Lúcio Mauro Filho relembra trajetória do pai e amizade com Chico Anysio durante o 'Nepograma'

O pai, Lúcio Mauro, nasceu em Belém e foi um ator e humorista brasileiro, considerado um dos pioneiros da televisão no Brasil

23.06.26 14h41

LINE UP

Psica 2026 anuncia Gaby Amarantos, Marcelo D2, Criolo e encontro entre Pinduca e Eliana Pittman

O festival que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, retorna nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2026 reafirmando sua proposta de mostrar o Brasil a partir do Norte

23.06.26 12h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Mãe de Oliver Tree confirma que família não receberá fortuna do cantor

O patrimônio líquido de Tree foi avaliado em US$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual

23.06.26 11h03

saúde

Larissa Manoela faz cirurgia de endometriose: 'Passo antes de pensar em uma gravidez'

Segundo ela, a escolha foi feita em conjunto com a equipe médica responsável por seu acompanhamento

23.06.26 14h41

RELEMBRE

28 anos sem Leandro: sertanejo morreu em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo

O artista, que fazia dupla com Leonardo, morreu aos 36 anos após lutar contra um câncer raro

23.06.26 15h36

CELEBRIDADES

Zé Felipe abre o jogo sobre Virginia e revela: 'A mulher por quem me apaixonei não existe mais'

Cantor contou que mantém contato diário com a influenciadora e afirmou que os dois já não são as mesmas pessoas que iniciaram o relacionamento há cinco anos

22.06.26 22h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda