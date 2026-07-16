Festival Psica no Verão Amazônico começa nesta sexta-feira (17) com programação gratuita no Marajó

Evento leva ao arquipélago shows de Duda Beat, Mombojó, Tribo de Jah e encontros entre mestres da cultura popular

Durante dois dias, o público poderá acompanhar mais de 10 apresentações ( Foto: @tveronic )

O verão amazônico ganha um novo palco a partir desta sexta-feira (17). Pela primeira vez, o Psica realiza uma edição fora do seu formato tradicional e leva o Festival Psica no Verão Amazônia para a Praia da Vila de Joanes, no arquipélago do Marajó. Até sábado (18), a programação gratuita reúne mais de dez atrações entre artistas nacionais, nomes da música amazônica e representantes da cultura marajoara.

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Conhecida pelas praias de água doce, pelas paisagens naturais e pelas tradições populares, Joanes recebe um festival pensado, segundo a organização, para recriar o clima das festas de interior.

Line-up

A programação começa com o Encanto Marajoara, DJ Cleide Roots, Grupo Balanço de Maré convida Mestre Zezinho Viana, Layse e Lambada da Serpente, Rock dos Brabos e Tribo de Jah. Os horários dos shows ainda serão divulgados.

No dia seguinte, as apresentações ficam por conta de Grupo Paracauari convida Mestra Jesus, DJ Pedrita, Mombojó, Mega Pop Show, DJ Rafael Cassiano e Duda Beat.

Segundo o diretor do Psica, Gerson Dias, a proposta é priorizar o público local e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance do evento para visitantes de outras regiões do país, aproveitando o período do verão amazônico.

"A gente pensa primeiro em quem vive aqui. Fortalecendo o nosso território, o festival também ganha força para chegar a outros lugares. Enquanto outras regiões estão no inverno, nós estamos vivendo o auge do verão amazônico. Isso transforma o Marajó em uma alternativa de viagem durante as férias e faz a marca do Psica alcançar novos públicos", afirma.

Programação:

Sexta-feira (17)

Encanto Marajoara

DJ Cleide Roots

Grupo Balanço de Maré convida Mestre Zezinho Viana

Layse & Lambada da Serpente

Rock dos Brabos

Tribo de Jah

Sábado (18)

Grupo Paracauari convida Mestra Jesus

DJ Pedrita

Mombojó

Mega Pop Show

DJ Rafael Cassiano

Duda Beat

Serviço

Festival Psica no Verão Amazônia