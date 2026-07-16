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ATRAÇÕES CULTURAIS

Festival Psica no Verão Amazônico começa nesta sexta-feira (17) com programação gratuita no Marajó

Evento leva ao arquipélago shows de Duda Beat, Mombojó, Tribo de Jah e encontros entre mestres da cultura popular

Amanda Martins

16 de julho de 2026 às 11:38

Durante dois dias, o público poderá acompanhar mais de 10 apresentações

Durante dois dias, o público poderá acompanhar mais de 10 apresentações ( Foto: @tveronic )

O  verão amazônico ganha um novo palco a partir desta sexta-feira (17). Pela primeira vez, o Psica realiza uma edição fora do seu formato tradicional e leva o Festival Psica no Verão Amazônia para a Praia da Vila de Joanes, no arquipélago do Marajó. Até sábado (18), a programação gratuita reúne mais de dez atrações entre artistas nacionais, nomes da música amazônica e representantes da cultura marajoara.

VEJA MAIS

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Conhecida pelas praias de água doce, pelas paisagens naturais e pelas tradições populares, Joanes recebe um festival pensado, segundo a organização, para recriar o clima das festas de interior.

Line-up

A programação começa com o Encanto Marajoara, DJ Cleide Roots, Grupo Balanço de Maré convida Mestre Zezinho Viana, Layse e Lambada da Serpente, Rock dos Brabos e Tribo de Jah. Os horários dos shows ainda serão divulgados.

Tribo de Jah, Duda Beat e Mombojó estão confirmados no festival de verão do Psica Além de atrações nacionais, a programação dos dias 17 e 18 de julho evidencia a força local com Grupo Paracauari, Balanço de Maré, Layse & Lambada da Serpente e Mega Pop Show

No dia seguinte, as apresentações ficam por conta de Grupo Paracauari convida Mestra Jesus, DJ Pedrita, Mombojó, Mega Pop Show, DJ Rafael Cassiano e Duda Beat.

Segundo o diretor do Psica, Gerson Dias, a proposta é priorizar o público local e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance do evento para visitantes de outras regiões do país, aproveitando o período do verão amazônico.

"A gente pensa primeiro em quem vive aqui. Fortalecendo o nosso território, o festival também ganha força para chegar a outros lugares. Enquanto outras regiões estão no inverno, nós estamos vivendo o auge do verão amazônico. Isso transforma o Marajó em uma alternativa de viagem durante as férias e faz a marca do Psica alcançar novos públicos", afirma.

Programação:

Sexta-feira (17)

  • Encanto Marajoara
  • DJ Cleide Roots
  • Grupo Balanço de Maré convida Mestre Zezinho Viana
  • Layse & Lambada da Serpente
  • Rock dos Brabos
  • Tribo de Jah

Sábado (18)

  • Grupo Paracauari convida Mestra Jesus
  • DJ Pedrita
  • Mombojó
  • Mega Pop Show
  • DJ Rafael Cassiano
  • Duda Beat

Serviço

Festival Psica no Verão Amazônia

  • Data: 17 e 18 de julho de 2026
  • Local: Praia da Vila de Joanes, Ilha do Marajó (PA)
  • Entrada: Gratuita

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